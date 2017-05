La viabilité des régimes d'assurance médicaments est menacée. Pour réduire les coûts, améliorer les résultats sur le plan de la santé et assurer la pérennité des régimes, la meilleure solution consiste à gérer les régimes de façon globale.







MISSISSAUGA, ON, le 3 mai 2017 /CNW/ - Selon le Rapport sur les tendances en matière de médicaments, qui a été publié aujourd'hui par Express Scripts CanadaMD, les dépenses en médicaments de spécialité indiqués pour traiter des maladies comme le cancer et l'hépatite ont doublé au cours de la dernière décennie. Étant donné que des médicaments très coûteux sont en voie de développement, les employeurs du secteur privé doivent agir dès maintenant pour préserver les régimes qu'ils offrent à leurs employés.

Le rapport, qui repose sur l'analyse des demandes de règlement d'assurance médicaments soumises par des millions de Canadiens, révèle que les dépenses des régimes privés ont encore augmenté en 2016. Cette hausse, associée principalement aux médicaments très chers et aux grands demandeurs, menace la viabilité à long terme des régimes d'assurance médicaments que les employeurs offrent à leurs employés.

« Afin d'assurer la pérennité de leurs régimes, de plus en plus d'employeurs limitent l'accès à certains traitements. Ces employeurs ne savent pas qu'il existe de meilleures options », affirme Michael Biskey, président d'Express Scripts Canada. « Les employeurs peuvent réduire l'ensemble de leurs dépenses et assurer la viabilité de leur régime d'assurance médicaments en assurant une gestion globale de leur régime. C'est là qu'Express Scripts Canada peut les aider. »

M. Biskey fait valoir que le nombre de personnes sur le marché du travail, qui souffrent de plusieurs maladies chroniques et qui doivent prendre différents médicaments, est à la hausse. En règle générale, ces personnes voient beaucoup de médecins et de spécialistes qui leur prescrivent souvent de nombreux traitements sans coordonner leurs soins et sans comprendre les dispositions des régimes d'assurance médicaments. Ces employés ont besoin de conseils spécialisés, au moment opportun, pour prendre des décisions importantes en matière de santé. « La plupart des Canadiens ne possèdent tout simplement pas les connaissances cliniques nécessaires pour déterminer quel médicament est le plus efficient et le plus approprié pour traiter leurs maladies. »

« Les employeurs doivent agir dès maintenant pour offrir des régimes dont la gestion est globale, et ce, avant que les augmentations de coûts ne deviennent insurmontables. Nos solutions permettent aux employés et à leur famille d'être en meilleure santé et de réduire leurs coûts tout en minimisant les dépenses du régime et en contribuant à un meilleur rendement du capital investi par leur employeur dans le cadre du régime d'assurance médicaments. Les régimes doivent responsabiliser les employés afin qu'ils prennent des décisions efficaces et éclairées. Ainsi, ils pourront couvrir les médicaments de spécialité très coûteux qui permettent de sauver des vies et dont les employés et leur famille ont besoin. »

Voici d'autres importants résultats tirés du rapport :

Les dépenses en médicaments de spécialité très coûteux (ceux qui servent à traiter des maladies complexes et chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde sévère, l'hépatite C et le cancer) sont passées de 13 % des dépenses totales en 2007 à 30 % en 2016.

On estime que 14 % des participants aux régimes comptent pour 72 % des dépenses totales engagées.

En 2016, sur les cinq dollars qui ont été dépensés en médicaments d'ordonnance, un dollar était associé à une maladie inflammatoire ou au diabète.

La tendance liée au cancer et au trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité était supérieure à 10 % en 2016.

Bon nombre de médicaments en voie de développement sont indiqués pour traiter le cancer. Même si des anticancéreux administrés en milieu hospitalier sont couverts par les régimes publics, on constate que des médicaments que le patient peut s'administrer sont de plus en plus offerts. Cela entraînera davantage de demandes de règlement et une augmentation des coûts à l'avenir.

