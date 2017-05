Subex s'est adjugé un nouveau contrat-cadre de cinq ans avec BT







Subex Limited, l'un des principaux prestataires mondiaux de systèmes de support commercial et opérationnel (B/OSS) aux fournisseurs de services de communication, a annoncé aujourd'hui qu'il s'est adjugé un nouveau contrat-cadre de cinq ans, fort de plusieurs millions d'USD, avec BT, le fournisseur de communications, dans le prolongement du contrat actuel.

Suivant le contrat précédent, le nouveau contrat-cadre couvrira la prestation actuelle des solutions logicielles du portefeuille ROC® (Revenue Operations Center) de Subex, le soutien des applications/opérationnel et les services gérés. Ils sont fournis dans les domaines de la facturation et des règlements interconnectés locaux et internationaux, de la revenue assurance et de l'intégrité du contenu de BT.

L'objectif principal du ROC de Subex est d'agir comme un « contrôle de mission de la santé financière ». Le ROC permet une croissance rentable aux fournisseurs de services, grâce à un contrôle opérationnel coordonné. BT utilise plusieurs solutions ROC de Subex, dont ROC Revenue Assurance (pour les services mondiaux de BT) et ROC Partner Settlement.

« Nous sommes ravis d'avoir une relation de longue date avec BT et d'avoir mené à bien et renouvelé un contrat-cadre de cinq ans, continuant ainsi d'appuyer les opérations et les processus commerciaux fondamentaux de BT. BT est un client éminemment important et nous sommes heureux qu'il maintienne sa confiance en ROC de Subex, les meilleures solutions du secteur », a déclaré Vinod Kumar, le directeur des opérations de Subex Ltd.

ROC Partner Settlement offre une couverture de bout en bout des capacités de facturation de gros de prochaine génération (recueil des données, tarification et facturation et finances) sous une même bannière, ce qui facilite les mises à niveau et la maintenance. Cette souplesse garantit de moindres coûts d'exploitation, en termes d'investissement initial, comme de coûts récurrents de maintenance.

La revenue assurance ROC de Subex est la première solution du secteur qui simplifie la revenue assurance. Cette solution aide les clients à relever les défis liés à la revenue assurance, propres aux secteurs des services individuels : sans fil, fixés, prestataires de services gérés par câble et opérateurs de réseau mobile virtuel. Il aide également à gérer la revenue assurance dans de multiples domaines fonctionnels, tels que la réalisation de services, l'intégrité des traitements, le règlement au détail, le règlement de gros/interconnecté et le traitement du contenu, outre la gestion des revenus relative au marketing, la gestion de campagnes, le développement de l'offre et la gestion des contacts commerciaux.

À propos de Subex Limited

Subex Limited, l'un des principaux prestataires mondiaux de systèmes de support commercial et opérationnel (B/OSS), permet aux fournisseurs de services de communication de bénéficier d'avantages concurrentiels grâce à l'optimisation des activités commerciales et des dépenses d'investissement, ce qui leur permet d'améliorer leur efficacité opérationnelle et d'offrir de meilleurs services aux abonnés.

Subex exerce ses activités en Inde, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et à Singapour.





