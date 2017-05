De nouvelles ressources pour promouvoir et favoriser la santé mentale à l'école







OTTAWA et GUELPH, ON, le 3 mai 2017 /CNW/ - Des recherches montrent que 20 % des élèves canadiens souffrent d'un problème de santé mentale et que les enseignants subissent davantage de stress que la plupart des autres professionnels. Des ressources supplémentaires en santé mentale sont donc nécessaires dans les écoles. Pour répondre à ce besoin, l'organisme Éducation physique et santé (EPS) Canada, en collaboration avec Co-operators, le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et le Centre de santé mentale à l'école de l'Université Western, est fier d'annoncer le lancement du portail Enseignez la résilience.

Enseignez la résilience est un portail public en ligne qui offre aux enseignants des stratégies et des outils conviviaux pour évaluer les besoins en matière de résilience, ainsi que des ressources pour la promotion et le soutien du bien-être psychologique du personnel enseignant et des élèves. Ce portail comprendra notamment plus de 150 ressources éprouvées en santé mentale, plus de 20 vidéos et balados ainsi que des fiches-conseils qui porteront sur un grand nombre de sujets liés à la santé mentale dans le but de soutenir les enseignants et leurs élèves.

« Par suite de nos recherches, nous avons décelé une lacune importante dans le milieu de l'éducation. Mais cette lacune nous donne l'occasion d'avoir une incidence positive sur la santé mentale et le bien-être des élèves et des enseignants partout au pays; le portail Enseignez la résilience est un premier pas important de cette démarche », indique Brian Storey, président et chef de la direction d'EPS Canada.

Chaque jour au Canada, plus de cinq millions d'enfants vont à l'école. Les statistiques révèlent qu'un enfant sur cinq souffre de problèmes de santé mentale, que ce soit de l'anxiété, de la dépression, d'importants troubles affectifs ou un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Par conséquent, une salle de classe typique au pays peut compter au moins quatre enfants ayant besoin d'un soutien additionnel en santé mentale. Devant ces élèves se trouvent des enseignants qui doivent composer avec le stress d'aider les élèves qui ont des difficultés tout en menant de front leurs autres tâches et responsabilités professionnelles. Les recherches démontrent que les enseignants souffrent davantage d'épuisement professionnel que la population active en général.

« À titre de fournisseur d'assurance collective, nous comprenons les difficultés liées à la santé mentale au travail et sommes déterminés à faire partie de la solution. Les enseignants font face à une pression énorme et à d'immenses responsabilités. Ils sont plus en mesure d'aider leurs élèves lorsque leur propre bien-être est bien pris en charge. Le programme Enseignez la résilience offre des ressources cruciales qui seront un atout précieux pour le personnel enseignant et les élèves de tout le pays », précise Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators.

Éducation physique et santé Canada

EPS Canada est un chef de file reconnu qui contribue grandement à la promotion de la santé et réussite des enfants et des jeunes du Canada. Nous revendiquons en faveur de projets pédagogiques centrés sur l'éducation physique et l'éducation à la santé de qualité au niveau des collectivités scolaires. Nous cherchons aussi à faire mieux connaître les liens entre la santé et l'éducation ainsi que l'importance d'offrir aux enfants et aux jeunes des milieux d'apprentissage favorisant des approches holistiques et inclusives. Nous envisageons un avenir où tous les enfants et les jeunes du Canada auront la chance de vivre des vies saines et physiquement actives. Pour en savoir plus, prière de consulter le site suivant : www.eps-canada.ca.

Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne et son actif sous administration s'élève à plus de 44 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt, parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure au palmarès des 50 entreprises citoyennes établi par Sustainalytics et publié dans L'actualité. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.cooperators.ca.

Centre de toxicomanie et de santé mentale

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) est le plus grand hôpital d'enseignement en santé mentale et en toxicomanie au Canada, et l'un des principaux centres de recherche au monde dans les domaines de la toxicomanie et de la santé mentale. Grâce à ses soins cliniques, à ses services de recherche et d'éducation, à l'établissement de politiques et à la promotion de la santé, CAMH contribue à améliorer la qualité de vie des personnes aux prises avec un trouble de santé mentale ou un problème de toxicomanie.

CAMH constitue une ressource de formation de qualité dynamique et accessible pour les divers groupes d'apprenants. L'organisme s'efforce d'enrichir les connaissances afin d'améliorer la vie et le bien-être des personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. En qualité de partenaire communautaire, CAMH élabore des programmes de formation à jour et accessibles destinés à améliorer la compréhension du public à l'égard de la santé mentale et de la toxicomanie.

Université Western - Centre de santé mentale à l'école

Le Centre de santé mentale à l'école de la faculté d'éducation de l'Université Western regroupe une équipe de chercheurs, d'enseignants, d'étudiants et d'administrateurs qui se consacrent à la santé mentale, au bien-être et au développement de relations auprès des enfants, de la maternelle jusqu'à la 12e année. Le Centre répond au besoin de rehausser les services de promotion, de prévention et d'intervention auprès des enfants qui pourraient être aux prises avec des problèmes de santé mentale ou qui en souffrent. Les résultats et les apprentissages découlant des projets de recherche financés par l'État ont entraîné la création de programmes et d'activités de formation fondés sur des données probantes et destinés aux enseignants dans les écoles et les collectivités. Bénéficiant d'un financement annuel moyen de 1,5 million de dollars, le Centre effectue des recherches et élabore des programmes dans l'ensemble du pays, qui ont mené à des changements systémiques à l'échelle régionale et à l'adoption de pratiques exemplaires à l'échelle mondiale.

