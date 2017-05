Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse







OTTAWA, le 3 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée mondiale de la liberté de la presse :

« Le 3 mai de chaque année, nous célébrons le principe fondamental de la liberté de la presse ainsi que le rôle important des journalistes dans la promotion de la démocratie dans le monde. Aujourd'hui, nous jetons un regard critique sur l'état actuel de la liberté de la presse et nous rendons hommage aux journalistes qui ont perdu la vie en cherchant à découvrir la vérité.

« Cette année, la Journée mondiale de la liberté de la presse a pour thème Des esprits critiques pour des temps critiques : le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives. Elle nous rappelle que la paix, la justice et l'inclusion sont des valeurs fondamentales de toute société qui appuie l'autonomisation de ses citoyens et encourage la transparence et la reddition de comptes de ses gouvernements.

« La Charte canadienne des droits et libertés, qui existe maintenant depuis 35 ans, a fait de la liberté de la presse une liberté fondamentale. Les journalistes commencent des conversations, et mettent en lumière des histoires qui autrement passeraient sous silence. Ils donnent aux Canadiens les faits dont ils ont besoin pour participer au débat public et influencer le cours des événements. Une population informée et engagée est au coeur d'une démocratie saine, mais, pour y parvenir, l'ouverture et la liberté de la presse sont cruciales.

« Si la liberté journalistique est généralement reconnue et respectée au Canada, nous ne pouvons pas ignorer la censure, l'intimidation, les arrestations illégales et la violence que subissent beaucoup de journalistes ailleurs dans le monde. Ces actes suscitent la peur et l'autocensure, musellent les sociétés et portent atteinte au droit à la liberté d'expression. Le Canada poursuivra ses efforts visant à encourager le dynamisme et la liberté de la presse ici et à l'étranger.

« Aujourd'hui, nous reconnaissons les nombreux journalistes qui cherchent à aller au fond des choses, remettent en cause les suppositions et dénoncent les injustices, parfois même au péril de leur vie. Essentiels à toute démocratie forte et saine, ils nous informent et nous poussent à porter un regard plus critique sur le monde qui nous entoure. »

