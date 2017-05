Getinge annonce les résultats d'une étude sur la pratique contemporaine qui démontre que le ballon intra-aortique de plus grande taille est efficace comme thérapie de premier ressort chez les patients souffrant d'un choc cardiogène







Les données démontrent que la thérapie de contre-pulsation utilisant un ballon de 50 cc est une stratégie sûre, cliniquement efficace et raisonnablement rentable dans la gestion des patients présentant une affection cardiaque grave

WAYNE, New Jersey, 3 mai 2017 /CNW/ -- Getinge, l'un des principaux fournisseurs au monde de produits et de systèmes qui contribuent à améliorer la qualité et la rentabilité dans le domaine des sciences de la vie et des soins de santé, annonce aujourd'hui les résultats d'une étude sur la pratique contemporaine qui démontrent que la contre-pulsation d'un ballon intra-aortique (IABC) semble efficace comme thérapie de premier ressort chez les patients gravement malades. L'étude d'observation rétrospective à pôle unique a démontré que l'utilisation dans la pratique contemporaine du nouveau ballon intra-aortique (IAB) plus volumineux MEGA® de 50 cc mis au point par l'entreprise a permis d'améliorer des profils hémodynamiques et s'est trouvée associée à un très faible taux global de complication. Les constatations ont été dévoilées en ligne dans Catheterization and Cardiovascular Interventions, une publication de la Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI). Les cathéters IAB sont des appareils aidant à la circulation qui sont insérés dans l'aorte et font des contre-pulsations pour aider le coeur à pomper le sang chez les patients ayant besoin de soutien cardiaque.

« Nos résultats démontrent que la thérapie de contre-pulsation avec l'IAB MEGA de 50 cc améliore l'hémodynamique avec de faibles complications chez les patients gravement malades. Ces constatations sont substantielles, car les patients que nous avons évalués étaient plus malades et leurs fonctions cardiaques étaient plus atteintes que les patients évalués lors d'études antérieures, dont la Benchmark registry et l'IABP SHOCK II triali,ii,iii », soutient Marc Cohen, MD, coauteur de l'étude publiée et chef de la division de cardiologie du Newark Beth Israel Medical Center à Newark, au New Jersey. « De plus, les changements hémodynamiques positifs que nous avons observés avec ce ballon plus volumineux surpassent ceux d'une étude distincte réalisée par le Dr Navin K. Kapur et ses collègues de la Tufts University School of Medicine, si l'on compare un IAB de 50 cc avec un IAB de 40 cciv. »

Conception d'étude et résultats

Le Dr Cohen, conjointement avec le Dr Gautam Visveswaran, le Dr David Baran et leurs collègues du Newark Beth Israel Medical Center, ont analysé rétrospectivement les variables démographiques, cliniques, laboratoires et hémodynamiques ainsi que les effets indésirables et le taux de survie au congé hospitalier pour sélectionner 150 patients consécutifs qui ont reçu un IABC avec un IAB de 50 cc entre 2011 et 2015. La majorité des patients (100) ont reçu un IABC pour la gestion d'un choc cardiogène; au sein de ce groupe, la fraction d'éjection moyenne était de 20 pour cent. L'étude avait comme objectif principal d'évaluer les résultats cliniques et les manifestations indésirables associées à un IAB de 50 cc dans la pratique contemporaine.

Les constatations indiquent que 72,5 pour cent des patients ont survécu à leur congé. Dans le groupe de choc cardiogène, le taux de survie au congé hospitalier est de 66 pour cent. Parmi l'ensemble de la cohorte de l'étude, le taux de mortalité hospitalier se chiffre à 27,3 pour cent, et 94,7 pour cent des patients n'ont subi aucune complication attribuable à l'appareil IAB. Cinq patients (3,3 pour cent) ont souffert d'hémorragies exigeant une transfusion sanguine, un patient (0,7 pour cent) a subi une complication vasculaire grave, et trois patients (2 pour cent) ont eu une complication vasculaire mineure. Les résultats hémodynamiques et laboratoires indiquent une amélioration significative de la créatininémie (p<0,01) et une hausse de la pression diastolique augmentée (médian +42 mmHg). Une importante détente des variables systolique et diastolique a été observée tout comme une réduction de la pression de remplissage des poumons et de l'oreillette droite, qui sont survenues conjointement avec une augmentation marquée du débit cardiaque, de l'index cardiaque et de la puissance cardiaque.

« Les constatations de cette étude viennent étayer la littérature quant aux avantages hémodynamiques améliorés grâce à l'utilisation d'un IAB plus imposant », affirme Pierluca Lombardi, MD, chef du volet médical à Getinge. « L'IABC est une option sûre, efficace et plus rentable que les appareils de soutien circulatoire de plus récente génération. Les effets de l'IABC avec des IAB plus volumineux entraînent un plus grand déplacement volumétrique sanguin dans l'aorte lors du cycle cardiaque. La personnalisation de la dimension de l'IAB en fonction des caractéristiques anatomiques du patient maximise les effets de l'IABC. Les résultats de l'étude démontrent une hausse significative de l'augmentation diastolique, ce qui propulse la perfusion coronaire et réduit les pressions systolique et télédiastolique, diminuant ainsi la charge de travail du coeur chez une population de patients à très haut risque. »

À propos de la thérapie IABC

Se fondant sur une vaste littérature qui soutient les effets hémodynamiques ainsi que l'innocuité et l'efficacité de l'IABC, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a homologué les pompes à ballon aux fins d'utilisation chez les patients atteints du syndrome coronarien aigu, les patients subissant une chirurgie cardiaque et non cardiaque, et les patients souffrant de complications liées à une insuffisance cardiaque de causes ischémique et non ischémique.v L'homologation de la FDA pour ces applications s'appuie sur les résultats d'un examen approfondi de la littérature portant sur les appareils IABC, laquelle démontre de faibles taux globaux de complications malgré le fait que les patients chez qui on a implanté un IAB souffraient davantage de comorbidité grave et de maladies sous-jacentes que les patients dépourvus d'appareil. De plus, la littérature met en lumière une tendance de réduction des complications attribuables aux appareils, alors que les dimensions des cathéters à ballon diminuent et que les techniques procédurales ont été améliorées dans les dernières années.

À propos de Getinge

Getinge est un fournisseur mondial de solutions innovantes pour les salles d'opération, les unités de soins intensifs, les services de stérilisation ainsi que les institutions et les sociétés des sciences de la vie. En s'appuyant sur notre expérience concrète et sur nos partenariats étroits avec des experts cliniques, des professionnels de la santé et des spécialistes des technologies médicales, notre entreprise améliore le quotidien des gens, tant aujourd'hui que demain.

