Avis aux médias : lancement de l'application mobile Montréal, Toute une histoire... au fil du fleuve

Sous la présidence d'honneur de monsieur Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme-Montréal, en présence de madame Manon Barbe, mairesse d'arrondissement, LaSalle, monsieur Claude Dauphin, maire d'arrondissement, Lachine, monsieur Benoit Dorais, maire d'arrondissement, Le Sud-Ouest et monsieur Jean-François Parenteau, maire d'arrondissement, Verdun, les membres du conseil d'administration de la Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, et madame Madeleine Juneau, directrice générale vous invitent au lancement de l'application mobile Montréal, Toute une histoire... au fil du fleuve.

Un parcours historique le long du Saint-Laurent entre la Maison Saint-Gabriel et le Musée de Lachine, en passant par la

Maison Nivard-De Saint-Dizier et le Moulin Fleming.

mercredi, le 3 mai 2017 à 11 h

2146 place Dublin, Pointe-Saint-Charles

