Douzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne deux entreprises de Montréal

MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Direction régionale de Montréal de la CNESST est fière d'annoncer que des prix ont été remis à deux entreprises de la région lors du Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui se tenait hier soir au Centre des congrès de Québec. BioVac System inc. a été nommée Lauréat Or dans la catégorie Innovation - Petites et moyennes entreprises, alors que ABB inc. a reçu le prix Coup de coeur du public.

Lumière sur les visages de la prévention

La cérémonie s'est tenue en présence de la présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST, Mme Manuelle Oudar, et de plus de 450 employeurs, travailleurs, partenaires et invités provenant des quatre coins du Québec.

« Le monde du travail est résolument en action pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. La qualité des projets qui étaient en lice démontre hors de tout doute que lorsque travailleurs et employeurs unissent leurs forces, les retombées sont hautement positives! », a soutenu Mme Oudar.

La ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière?Appalaches, leader parlementaire adjointe du gouvernement et députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, a tenu à féliciter les finalistes et les lauréats, et a déclaré : « Chaque action posée dans le but de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles a son importance et sa pertinence. Cela contribue à ce que la santé et la sécurité du travail s'impose dans les milieux de travail. Je suis d'ailleurs emballée de voir à quel point les employeurs et les travailleurs du Québec font preuve de créativité, et je les en félicite ».

Lauréat Or - Innovation - Petites et moyennes entreprises

BioVac System inc. | Capteur à la source de poussières contaminées ou non

Lors de l'échantillonnage sur des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ou d'autres contaminants, ou lors du perçage de bois, de ciment ou de gypse, des poussières se dispersaient dans l'air. Pour éviter les contaminations croisées et prévenir les troubles musculosquelettiques, un capteur de poussières à la source a été fabriqué. Cet appareil permet de capter les poussières et d'en faire l'échantillonnage simultanément. Avant de percer un trou, les travailleurs posent le capteur sur le mur ou le plafond et démarrent l'aspirateur, tout simplement.

Lauréat Coup de coeur du public

ABB inc. | Source de puissance mobile

Les travailleurs devaient souvent utiliser, simultanément, diverses sources d'alimentation électrique de différentes tensions pour effectuer les essais fonctionnels des unités fabriquées. Après les essais, ils devaient ouvrir les disjoncteurs des sources d'alimentation et les cadenasser individuellement afin de s'assurer que l'unité était hors tension. Un travailleur pouvait donc, par mégarde, oublier de cadenasser l'une des sources d'énergie, et s'exposait ainsi à des décharges électriques potentiellement mortelles. Pour corriger la situation, un système de distribution d'alimentation de multiples tensions alternatives et continues alimenté par une source unique de 600 volts alternatifs (VCA) a été créé. Ce système permet de produire toutes les tensions nécessaires pour effectuer les essais. Ainsi, seul le disjoncteur principal de 600 VCA doit être cadenassé. Les risques de recevoir une décharge électrique à cause d'un oubli sont ainsi grandement réduits.

Les Grands Prix santé et sécurité du travail sont organisés chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec. Ils visent à reconnaître des démarches et des projets mis en oeuvre par des employeurs et des travailleurs dans le but de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces prix mettent en lumière des gens qui ont à coeur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail.

Quant au prix Coup de coeur du public, il est remis à l'organisation qui, parmi les 50 en lice dans la catégorie Innovation, a recueilli le plus grand nombre de votes dans le cadre d'un vote du public tenu en ligne dans les semaines précédant le gala.

Pour visionner les vidéos de tous les lauréats et finalistes, rendez-vous au www.grandsprixsst.com.

Note : Des photos des lauréats pourront vous être transmises sur demande.

