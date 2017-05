Amaya annonce la date de publication de ses résultats pour le premier trimestre de 2017, ainsi que les renseignements sur la conférence téléphonique et la webémission portant sur ces résultats







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW/ - Amaya Inc. (NASDAQ : AYA; TSX : AYA) a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2017 avant l'ouverture des marchés le vendredi 12 mai 2017 et tiendra une conférence téléphonique et une webémission à 8 h 30, heure de l'Est, pour en discuter. Rafi Ashkenazi, chef de la direction d'Amaya, présidera la conférence téléphonique.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 1 877 407?0789 ou le 1 201 689?8562 dix minutes avant l'heure fixée pour le début de la conférence.

Il sera possible de réécouter la conférence téléphonique deux heures après celle?ci en composant le 1 844 512?2921 ou le 1 412 317?6671. Le numéro de référence de la conférence est le 13661536.

Pour accéder à la webémission, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://public.viavid.com/index.php?id=124280.

À propos d'Amaya

Amaya est un fournisseur de premier plan de produits et de services fondés sur la technologie dans le secteur du jeu et du divertissement interactif mondial. Amaya est ultimement propriétaire d'entreprises et de marques grand public dans le domaine du jeu et dans des domaines connexes comme PokerStars, PockerStars Casino, BetStars, Full Tilt, StarsDraft ainsi que des marques de tournées de poker en direct PokerStars Championship et PokerStars Festival (intégrant des aspects d'European Poker Tour, de PokerStars Caribbean Adventure, de Latin American Poker Tour et d'Asia Pacific Poker Tour). Ces marques sont commercialisées auprès de plus de 108 millions de clients inscrits à l'échelle mondiale et forment collectivement la plus grande entreprise de poker à l'échelle mondiale, qui englobe des jeux et des tournois de poker en ligne, des compétitions de poker en direct commanditées, des ententes de commercialisation à l'égard de salles de poker portant ces marques dans des casinos importants de grandes villes du monde entier, ainsi que des émissions de poker et du contenu destinés à être diffusés à la télévision et sur le Web. Par l'intermédiaire de certaines de ces marques, Amaya offre également des produits de jeu non liés au poker, dont des jeux de casino, de paris sportifs et de ligues sportives imaginaires d'un jour. Par l'entremise de certaines de ses filiales, Amaya est autorisée à offrir et offre, en vertu de licences ou d'approbations de tiers, ses produits et services dans divers territoires partout dans le monde, y compris en Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, dans les Amériques et ailleurs. En particulier, PokerStars, qui est la marque de jeux en ligne la plus autorisée sous licence au monde, détient des licences ou des permis d'exploitation connexes dans 17 territoires.

