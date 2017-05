Douzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne ses chefs de file de la prévention







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tenait hier son douzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, au Centre des congrès de Québec. Point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec, ce gala est l'occasion d'honorer des personnes qui ont innové en matière de prévention des accidents dans les milieux de travail et les établissements d'enseignement, ainsi que de souligner l'engagement de leaders qui, au quotidien, influencent positivement leur environnement de travail.

L'événement a été marqué par une grande nouveauté : le dévoilement du Grand Prix SST 2017, remis à l'entreprise ou l'organisme public s'étant le plus démarqué par sa réalisation. Ont également été couronnés lors de cette soirée les gagnants des catégories Innovation, Leader en santé et sécurité du travail et Éducation à la prévention. Un prix Coup de coeur du public, fruit d'un vote populaire, a aussi été remis.

Lumière sur les visages de la prévention

La cérémonie s'est tenue en présence de la présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST, Mme Manuelle Oudar, et de plus de 450 employeurs, travailleurs, partenaires et invités provenant des quatre coins du Québec.

« Le monde du travail est résolument en action pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. La qualité des projets qui étaient en lice démontre hors de tout doute que lorsque travailleurs et employeurs unissent leurs forces, les retombées sont hautement positives! », a soutenu Mme Oudar.

La ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, leader parlementaire adjointe du gouvernement et députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, a tenu à féliciter les finalistes et les lauréats, et a déclaré : « Chaque action posée dans le but de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles a son importance et sa pertinence. Cela contribue à ce que la santé et la sécurité du travail s'impose dans les milieux de travail. Je suis d'ailleurs emballée de voir à quel point les employeurs et les travailleurs du Québec font preuve de créativité, et je les en félicite ».

Notons que depuis la première édition du Gala national des Grands Prix, en 2005, plus de 3 000 candidatures ont été reçues dans les 20 directions régionales de la CNESST pour la catégorie Innovation, preuve du profond engagement des acteurs du travail en matière de prévention.

La créativité au service de la prévention

Dans la catégorie Innovation, 12 entreprises et organismes publics ont été honorés pour leurs réalisations remarquables.

Clou de la soirée, le Grand Prix SST 2017 a été remis à l'entreprise ou l'organisme qui s'est le plus distingué pour sa réalisation aux yeux du jury parmi les 50 lauréats régionaux en lice dans la catégorie Innovation. C'est Ceradyne Canada, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est reparti avec les grands honneurs pour ses tables d'inspection ergonomiques.

Dans la classe des Petites et moyennes entreprises, BioVac System inc., de la région de Montréal, a été couronnée Lauréat Or pour son capteur à la source de poussières contaminées ou non. Le Lauréat Argent est FABNOR inc., de la Côte-Nord, et le Lauréat Bronze est Cartier Énergie Éolienne inc., de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Du côté des Grandes entreprises, Adesa Montréal, de la région des Laurentides, a été sacrée Lauréat Or pour son chariot pour remorqueuse. Corporation STERIS Canada, de la région de la Capitale-Nationale, a été nommée Lauréat Argent. De leur côté, Les Aliments Dare ltée, de la région de Valleyfield, et Portes Patio Novatech, de la région de la Chaudière-Appalaches, sont les Lauréats Bronze, ex aequo.

Quant aux Organismes publics, le lauréat Or est Hydro-Québec - Centrale aux Outardes-2, de la Côte-Nord, pour son adaptation d'un outil pour manipuler une valve. Le Lauréat Argent est la Société de l'assurance automobile du Québec - Service du contrôle routier de Saint-Jean-sur-Richelieu, de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, tandis que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est - Hôpital Pierre-Boucher, de la région de Longueuil, a été nommé Lauréat Bronze.

Le public a parlé

Pour le prix Coup de coeur du public, la CNESST invitait les gens du public à voter sur le Web parmi les 50 lauréats régionaux en lice dans la catégorie Innovation. C'est ABB inc., de la région de Montréal, également finaliste dans la classe Grandes Entreprises, qui s'est illustrée pour son projet de source de puissance mobile.

Inspiration garantie!

La catégorie Leader en santé et sécurité du travail a couronné deux gagnants, soit un travailleur et un représentant d'employeur, qui se sont particulièrement illustrés dans leur milieu de travail pour avoir transmis à leurs collègues la valeur de la santé et de la sécurité du travail. Les lauréats sont Mme Virginie Laurin, enseignante en chimie au Cégep de Trois-Rivières, dans la région de la Mauricie et Centre-du-Québec, et M. Daniel Martin, directeur des opérations manufacturières chez BRP, en Estrie.

Le milieu de l'éducation en action

Pour une troisième année, les réalisations en milieu scolaire ont été récompensées. C'est le Campus Notre-Dame-de-Foy, dans la région de la Capitale-Nationale, qui a décroché le prix Éducation à la prévention pour son projet de création d'un plan de prévention en santé et sécurité du travail en milieu funéraire.

Pour visionner les vidéos de tous les lauréats et finalistes, rendez-vous au www.grandsprixsst.com.

Note : Des photos des lauréats pourront vous être transmises sur demande.

