Quatre personnes sur cinq au Canada croient que les femmes de la prochaine génération sont aussi susceptibles que leurs aînées de subir des agressions sexuelles

Une étude menée par la Fondation canadienne des femmes révèle que les jeunes femmes craignent des reculs en matière d'égalité des sexes

TORONTO, le 3 mai 2017 /CNW/ - En dépit d'une conscience accrue au sujet du harcèlement sexuel et de la violence familiale au Canada, une nouvelle étude menée par la Fondation canadienne des femmes révèle que les Canadiennes et Canadiens sont plutôt pessimistes quant aux perspectives d'avenir de la prochaine génération de femmes (la génération Z, née après 1999). Cette étude, dont la publication coïncide avec la Campagne annuelle pour mettre fin à la violence, qui a lieu tout au long du mois de mai, indique que quatre personnes sur cinq au Canada (79 %) croient que les femmes de la génération Z seront aussi susceptibles que leurs aînées de subir une agression sexuelle, voire plus.

Cette perspective pessimiste concerne également d'autres formes de violence, dont le harcèlement en ligne (87 %), la violence physique entre partenaires intimes (81 %) et le harcèlement sexuel en public (70 %) et en milieu de travail (64 %). De plus, 79 % des Canadiens et Canadiennes croient que les femmes de la génération Z sont aussi susceptibles que leurs aînées, ou plus encore, de vivre de l'insécurité en raison de leur genre.

« Le droit à une vie sans violence est la pierre angulaire de l'égalité des sexes », explique la directrice des programmes de prévention de la violence de la Fondation canadienne des femmes, Anuradha Dugal. « Pourtant, la violence faite aux femmes est encore très courante au Canada. Il faut cesser de sous-estimer ce problème et reconnaître que la violence faite aux femmes est inacceptable. Nous pouvons avoir un impact réel en soutenant les personnes en crise, en les aidant à reconstruire leur vie et en encourageant les jeunes à prévenir la violence. C'est le meilleur moyen d'opérer des transformations systémiques à long terme. »

Selon le sondage, plus de femmes (89 %) que d'hommes (69 %) croient que les femmes de la génération Z subiront des agressions sexuelles. Cette impression est d'autant plus marquée parmi les femmes de la génération Y (de 18 à 34 ans), dont 93 pour cent croient que les femmes de la génération Z seront aussi vulnérables qu'elles aux agressions sexuelles, sinon plus.

Des craintes liées aux reculs en matière d'égalité des sexes

Selon le sondage, plus du tiers (36 %) des Canadiens et Canadiennes croient que nous risquons collectivement de subir des reculs en matière d'égalité des sexes en raison du climat social et politique actuel. Quarante-deux pour cent des femmes ont cette impression, contre vingt-huit pour cent des hommes. Les jeunes femmes sont particulièrement inquiètes. Quarante-neuf pour cent d'entre elles croient que nous risquons de perdre les avancées déjà réalisées.

Il est d'autant plus préoccupant de constater que la moitié des Canadiennes et Canadiens (49 %) craignent que nous ne soyons pas capables de réaliser de nouvelles avancées en matière d'égalité des sexes. Plus de la moitié (59 %) de toutes les femmes consultées, et sept femmes de la génération Y sur dix (69 %) estiment que le Canada risque d'échouer dans ses efforts visant à atteindre l'égalité.

« Ces résultats devraient servir d'avertissement aux Canadiennes et Canadiens », selon la présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes, Paulette Senior. « Les jeunes femmes nous disent très clairement qu'elles s'inquiètent de l'avenir de l'égalité des sexes au Canada. Nous avons réalisé des avancées considérables jusqu'à maintenant, et nous ne pouvons pas nous permettre de revenir en arrière ou d'arrêter cette progression. L'égalité des sexes profite à tout le monde, et la responsabilité nous incombent à tous et toutes d'en faire une priorité. Nous ne menons pas ces efforts pour nous seules. Nous les menons pour la prochaine génération et pour l'ensemble des Canadiennes et Canadiens. »

Un appel à tous et toutes pour mettre fin à la violence faite aux femmes

La Campagne annuelle pour mettre fin à la violence de la Fondation canadienne des femmes, qui a lieu du 1er au 31 mai, vise à sensibiliser la population canadienne et à recueillir des fonds pour soutenir plus de 450 centres d'hébergement d'urgence et programmes de prévention de la violence partout au Canada. Les fonds ainsi recueillis permettent aux intervenantes d'aider les femmes à reconstruire leur vie, d'offrir du soutien aux enfants témoins de violence et de transmettre des connaissances aux adolescentes et adolescents en matière de relations saines. Pour en savoir plus sur la Campagne annuelle pour mettre fin à la violence, y contribuer financièrement ou y participer, veuillez visiter www.canadianwomen.org/campaigntoendviolence.

Méthodologie

Du 13 au 17 avril 2017, la Fondation canadienne des femmes s'est associée à Maru/Matchbox pour mener un sondage en ligne. L'échantillon comprenait 1 004 Canadiens et Canadiennes de 18 ans et plus choisis au hasard par le Forum Angus Reid, le service d'études de marché canadien de Matchbox. La marge d'erreur (servant à mesurer la variabilité d'échantillonnage) est de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés statistiquement selon les données du recensement relatives au niveau d'éducation, à l'âge, au sexe et à la région (ainsi qu'à la langue, au Québec) pour assurer que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les différences dans ou entre les totaux sont dues à l'arrondissement.

À propos de la Fondation canadienne des femmes

La Fondation canadienne des femmes est la seule fondation publique au Canada qui se consacre aux femmes et aux filles. Elle procure aux femmes et aux filles canadiennes les outils essentiels dont elles ont besoin pour se soustraire à la violence, sortir de la pauvreté et reprendre confiance. Depuis 1991, la Fondation a mobilisé des fonds et investi dans plus de 1 300 programmes communautaires un peu partout au Canada, et compte aujourd'hui parmi les dix plus importantes fondations vouées aux femmes au monde.

Elle adopte une approche constructive afin de s'attaquer aux causes premières des principaux obstacles que rencontrent les femmes et les filles, elle étudie et partage les méthodes qui sont les plus susceptibles de mener à des changements à long terme et crée des forums où les organisations communautaires peuvent se rassembler, bénéficier de formations et apprendre les unes des autres. Elle effectue une rigoureuse sélection des programmes, subventionne ceux qui sont les plus efficaces et procède à une évaluation régulière des résultats. La Fondation s'emploie à bâtir une communauté constituée de femmes qui viennent en aide à d'autres femmes, car le fait d'aider les femmes contribue à rendre les familles et les communautés plus sûres et la société plus prospère pour l'ensemble d'entre nous. La Fondation investit dans les forces des femmes et les rêves des filles.

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site Internet à www.canadianwomen.org/fr. Restez en lien avec la Fondation canadienne des femmes en nous suivant sur Twitter, Facebook et YouTube, en vous inscrivant à notre bulletin électronique et en lisant notre blogue.

