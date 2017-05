Douzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST couronne une entreprise de la Chaudière-Appalaches







LÉVIS, QC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Direction régionale de la Chaudière-Appalaches de la CNESST est fière d'annoncer qu'un prix a été remis à une entreprise de la région lors du Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui se tenait hier soir au Centre des congrès de Québec. Portes Patio Novatech a été nommée Lauréat Bronze dans la catégorie Innovation - Grandes entreprises, ex aequo avec Les Aliments Dare ltée, de la région de Valleyfield.

Lumière sur les visages de la prévention

La cérémonie s'est tenue en présence de la présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST, Mme Manuelle Oudar, et de plus de 450 employeurs, travailleurs, partenaires et invités provenant des quatre coins du Québec.

« Le monde du travail est résolument en action pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. La qualité des projets qui étaient en lice démontre hors de tout doute que lorsque travailleurs et employeurs unissent leurs forces, les retombées sont hautement positives! », a soutenu Mme Oudar.

La ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière?Appalaches, leader parlementaire adjointe du gouvernement et députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, a tenu à féliciter les finalistes et les lauréats, et a déclaré : « Chaque action posée dans le but de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles a son importance et sa pertinence. Cela contribue à ce que la santé et la sécurité du travail s'impose dans les milieux de travail. Je suis d'ailleurs emballée de voir à quel point les employeurs et les travailleurs du Québec font preuve de créativité, et je les en félicite ».

Lauréat Bronze - Innovation - Grandes entreprises

Portes Patio Novatech | Assemblage ergonomique des volets de portes-fenêtres

Pour insérer les profilés de PVC, les travailleurs devaient utiliser un marteau. Ce procédé n'était pas ergonomique, et la répétition du mouvement entraînait des douleurs aux coudes et aux épaules (tendinite, bursite, etc.). Afin d'éliminer le martelage, des travailleurs de l'entreprise ont inventé une machine munie d'un système de pressage adapté à tous les produits. Il comprend aussi un rouleau pour faciliter l'effort de poussée hors position, un dispositif de levage automatique pour rendre la position ergonomique au moment du vissage et une table d'accessoires inclinable.

Les Grands Prix santé et sécurité du travail sont organisés chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec. Ils visent à reconnaître des démarches et des projets mis en oeuvre par des employeurs et des travailleurs dans le but de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces prix mettent en lumière des gens qui ont à coeur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail.

Pour visionner les vidéos de tous les lauréats et finalistes, rendez-vous au www.grandsprixsst.com.

Note : Des photos des lauréats pourront vous être transmises sur demande.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est la fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Marlène Tremblay, responsable des communications

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches

Téléphone : 418 839-2500, poste 2605

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 07:30 et diffusé par :