GBfoods, propriétaire de Jumbo, et Helios forment une coentreprise dans le but de créer une société de produits alimentaires panafricaine







GBfoods, un groupe alimentaire multinational de premier plan ayant s on siège à Barcelone, et Helios Investment Partners, un grand cabinet d'investissement privé axé sur l'Afrique, ont créé une coentreprise dans le but d'acquérir certains actifs et plusieurs marques importantes en Afrique.

Avec cette transaction, l'Afriqu e devient le marché principal de GBfoods, où la marque Jumbo est présente depuis plus de 40 ans.

La société opérera dans 30 pays africains, avec des positions de leader notamment au Nigeria et au Ghana .

La transaction donne naissance à l'un des plus grands groupes de biens de grande consommation d'Afrique

GBfoods, une société alimentaire multinationale de premier plan ayant son siège à Barcelone, et Helios Investment Partners, un grand cabinet d'investissement privé axé sur l'Afrique, se sont alliés afin de créer l'une des plus grandes entreprises de biens de grande consommation d'Afrique.

GBfoods Africa Holdco B.V., la coentreprise détenue par GBfoods et Helios, a fait l'acquisition d'actifs de différentes entreprises africaines parmi lesquelles des marques de premier plan comme Jumbo (bouillon), Gino and Pomo (concentré de tomates) et Jago (lait en poudre et mayonnaise), ainsi que des droits de distributions de Bama (mayonnaise) pour l'Afrique. L'accord comprend également trois usines de production en Afrique, une au Ghana et deux au Nigeria, et incorpore plus de 600 travailleurs de différentes nationalités. Cela donnera naissance à une société de produits culinaires panafricaine de premier plan avec une présence dans plus de 30 pays africains.

L'Afrique devient le principal marché de la multinationale espagnole

Avec cette transaction, GBfoods renforce sa position de leader comme l'un des groupes internationaux les plus influents de l'industrie alimentaire, consolidant son engagement envers l'Afrique.

Jusqu'à présent, ses activités sur ce continent ont contribué à environ 20 % du chiffre d'affaires du groupe. La multinationale espagnole fabrique chaque année plus de 4 000 millions de cubes Jumbo pour le marché africain. La croissance du portefeuille de produits et l'acquisition de nouveaux actifs permettront à GBfoods d'étendre sa présence en Afrique, en devenant une référence au sein des foyers africains.

« Grâce à cette acquisition, nous renforçons notre position en Afrique, en étant présents dans 30 pays, y compris des pays clés comme le Nigeria et le Ghana, avec un énorme potentiel de croissance. Nous enrichissons aussi notre portefeuille de produits avec des marques populaires et célèbres telles que Gino, Pomo, Jago et Bama, qui nous permettent de nous présenter dans de nouvelles catégories stratégiques comme le concentré de tomates, le lait en poudre et la mayonnaise. À partir d'aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que GBfoods a doublé son nombre de clients en Afrique pour devenir une partie intégrante de l'alimentation quotidienne de millions d'Africains », explique Ignasi Ricou, président-directeur général de GBfoods.

À propos de GBfoods

GBfoods est une société alimentaire internationale ayant son siège en Espagne qui est présente en Afrique depuis plus de 40 ans. La société a été établie en tant que fabriquant de cubes de bouillon concentré et, au fil des ans, a diversifié ses opérations dans d'autres catégories alimentaires parmi lesquelles les enrichisseurs de goût, les soupes, les sauces, les nouilles et les plats préparés. Le groupe est présent avec ses produits alimentaires du quotidien en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Russie, dans les républiques de la CEI et dans 28 pays du continent africain et du Moyen-Orient, à travers des marques prestigieuses comme Gallina Blanca, Star, Jumbo ou Grand'Italia. Son caractère innovant, ses recettes locales, son engagement en faveur d'une alimentation optimale grâce à la consommation quotidienne de ses produits, ainsi que son engagement envers la société, sont les clés de son succès.

Pour en savoir plus sur GBfoods, veuillez consulter le site http://www.thegbfoods.com

À propos d'Helios Investment Partners

Établi en 2004, Helios Investment Partners est un cabinet d'investissement privé axé sur l'Afrique qui est dirigé et géré par une équipe majoritairement africaine et basé à Londres, Lagos et Nairobi. Les entreprises du portefeuille d'Helios opèrent dans plus de 30 pays dans toutes les régions du continent. Helios fait le lien entre savoir-faire et capitaux internationaux et entreprises et talents africains, et le cabinet est fier de ses investissements dans des sociétés allant de startups à de grandes corporations, établissant des leaders du marché africains dans des secteurs économiques fondamentaux et générant de forts rendements via ses opérations de portefeuille.

Pour en savoir plus sur Helios Investment Partners, veuillez consulter le site http://www.heliosinvestment.com

