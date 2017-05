Maman éclipse papa mais ne reçoit pas toujours ce qu'elle veut vraiment à la fête des Mères







Quand il s'agit de fêter les parents, maman éclipse papa tandis que la moitié du pays ignore la fête des Pères

TORONTO, 3 mai 2017 /CNW/ - Bien qu'elles ne soient pas au premier rang des idées-cadeaux les plus originales, il n'est probablement pas surprenant que les fleurs et une carte de voeux figurent en tête de liste des cadeaux offerts à maman à la fête des Mères. Ces articles peuvent sembler peu coûteux, mais les dépenses peuvent s'additionner rapidement et peser lourd. En fait, selon un récent sondage réalisé par la destination épargne, RetailMeNot.ca, les Canadiens dépenseront en moyenne 76 $ en cadeaux et, au total, la jolie somme de 184 $ pour célébrer la fête des Mères. Alors, pourquoi ne pas consacrer cet argent à ce que veut maman réellement ?

Voici, selon le sondage, les principaux articles de la liste de souhaits de maman :

Une sortie-diner en famille Un dîner à la maison en famille Un autre type d'expérience Journée spa en solo

Pourtant, la majorité des Canadiens se trompent de cible en privilégiant des articles moins souhaités. Les cadeaux qui reviennent souvent à la fête des Mères et les dépenses moyennes incluent ceux-ci :

Carte - 13 $ Dîner - 81 $ Fleurs - 34 $ Bonbons et chocolat - 17 $

« La majorité des Canadiens conviennent que le coût n'a pas d'importance lorsqu'il s'agit de fêter leur mère, mais cela ne veut pas dire que vous devez faire sauter la banque », explique Sara Skirboll, experte Magasinage et tendances chez RetailMeNot. « Une expérience créée par vous-même, que vous pouvez partager ensemble, est l'un des meilleurs cadeaux souhaités par maman. Préparez un 'bouquet' de toutes les choses qu'elle affectionne et, avant de passer à la caisse, cherchez un code promo ou une remise pour tirer le meilleur parti de notre budget. »

Mais n'oublions pas cher papa ! Malheureusement, 71 pour cent des Canadiens s'accordent à dire que papa ne reçoit pas généralement autant de marques de reconnaissance à la fête des Pères que maman à la fête des Mères. En outre, 73 pour cent conviennent que la célébration de la fête des Mères éclipse celle des papas, ce qui n'est pas surprenant étant donné que près de la moitié du pays (49 p. 100) estiment que la fête des Pères n'est une affaire importante dans leur famille.

Cependant, ceux qui entendent fêter leur père y dépenseront en moyenne de 136 $, au total, une carte de voeux étant bien entendu sur la liste des cadeaux. Reflétant la même opinion que maman, papa, à ce qu'il paraît, reçoit aussi des articles dont il a besoin plutôt des cadeaux-souhaits, selon 60 p. 100 des Canadiens.

Voici d'autres points saillants de l'enquête :

Papa, pas sûr : près des deux tiers du pays (62 p. 100) conviennent que les pères ont besoin de l'aide de leurs enfants pour choisir un cadeau pour maman.

Oubli de la fête des Pères : 49 pour cent des Canadiens croient que papa ne se soucie pas de célébrer la fête des Pères.

Fils/fille à maman : 45 pour cent des Canadiens s'accordent à dire que maman serait contrariée s'ils oubliaient de lui acheter un cadeau pour la fête des Mères, alors que seulement 40 pour cent pensent que papa le serait devant un tel oubli.

Du 5 au 6 avril 2017, un sondage a été mené en ligne auprès de 1 514 Canadiens adultes, panélistes du forum Angus Reid, sélectionnés au hasard. La marge d'erreur -- qui mesure la variabilité de l'échantillonnage -- est de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été statistiquement pondérés en fonction des données du recensement relativement à la scolarité, à l'âge, au sexe et à la région (ainsi qu'à la langue au Québec) pour s'assurer d'un échantillon représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les totaux peuvent comporter des écarts dus aux arrondis.

