Voici les nouveaux visages de l'excellence entrepreneuriale montréalaise - Le Défi PME MTL dévoile les 18 lauréats de la finale régionale du Défi OSEntreprendre







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'issue d'une sélection locale de 64 finalistes parmi un nombre record de 347 plans d'affaires déposés, le Défi PME MTL, fier organisateur de la finale régionale du Défi OSEntreprendre, a dévoilé hier soir à l'hôtel de ville de Montréal, ses 18 lauréats régionaux. Il s'agit d'entreprises qui se démarquent par leur originalité et par la valeur ajoutée qu'elles peuvent apporter à la collectivité. Une douzaine d'entre elles chemineront vers le Gala des Grands Prix Desjardins, finale nationale du Défi OSEntreprendre, le 14 juin prochain.

Porte d'entrée de l'entrepreneuriat à Montréal, le réseau PME MTL présentait pour la première fois un défi à ses couleurs, en tant qu'organisateur des échelons local et régional du 19e Défi OSEntreprendre, le plus ancien concours en entrepreneuriat au Québec. «?Les nouveaux entrepreneurs ont répondu avec un engouement sans précédent. Nous avons de plus constaté que quantité a rimé avec qualité?» explique Marc-André Perron, directeur général de PME MTL Centre-Ouest, chargé de la coordination régionale du Défi. «?Les projets reçus dans chacune des 7 catégories officielles et pour le prix Réussite inc. ont constitué un bassin exceptionnel de candidats parmi lesquels il a été difficile de ne retenir qu'une poignée de finalistes.?»

Heureusement, grâce à la contribution de nombreux partenaires, dont Air Canada Affaires Plus et la Ville de Montréal, un plus grand nombre de prix ont été distribués, soit plus de 70?000 $ remis en bourses aux échelons local et régional. La sélection des candidats s'est faite par des jurys indépendants, assemblés expressément pour le Défi par le Réseau M, spécialiste du mentorat pour les entrepreneurs.

«?Le Défi a été l'occasion d'une mobilisation incroyable de la part de tous les amis et partenaires des entrepreneurs à Montréal, et ce, durant plusieurs semaines?», mentionne Bastien Poulain, fondateur de 1642 Sodas et président d'honneur de cette édition. «?J'en retiens que Montréal est un magnifique incubateur d'entreprises créatives, innovantes et socialement responsables.?»

Les lauréats montréalais sont....





BIOALIMENTAIRE EXPLOITATION, TRANSFORMATION, PRODUCTION Loop, des jus pressés à froid à partir de fruits et légumes inutilisés. Matletik, des vêtements athlétiques pour les futures mamans. OCNI Factory, un studio de design sensoriel spécialisé dans l'innovation alimentaire. imaginami, des personnages coquets et objets

douillets pour tout-petits.



COMMERCE INNOVATIONS TECHNOLOGIQUE ET TECHNIQUE Pharmacie Benoît Picard & Karl Desjardins, une pharmacie en ligne, adaptée aux patients d'aujourd'hui. Sollum Technologies, une solution d'éclairage qui reproduit la lumière du soleil sans ses effets nocifs. Automne Boulangerie, une boulangerie de quartier. Technologies Nectar, des technologies qui rapprochent les apiculteurs et leurs abeilles.



ÉCONOMIE SOCIALE SERVICES AUX ENTREPRISES Le Grand Costumier, préserve et fait rayonner l'inestimable patrimoine culturel de la télévision de Radio-Canada, tout en valorisant les métiers du costume. SpiritEvent, des machines distributrices de cocktails élaborés par des pros de la mixologie. Bois Public, transforme les arbres publics en mobilier communautaire, tout en favorisant la réinsertion socioprofessionnelle. Return Magic, un logiciel pour détaillants en ligne qui facile le retour de marchandises pour le consommateur.





SERVICES AUX INDIVIDUS

onRègle/BidSettle, une plateforme intelligente offrant un accès à des services juridiques à coûts et délais réduits.

Réclamation vol en retard Canada, de l'accompagnement pour les passagers aériens qui ont droit à une compensation de la part de leur transporteur.



PRIX SPÉCIAUX





Prix Étudiant créateur d'entreprise du Fonds de recherche du Québec

ÉAU - Écosystème Alimentaires Urbains, de la production aquaponique de fruits, légumes et de poisson pour fournir des aliments frais là où ces derniers sont plus difficilement accessibles. Prix Jeune entrepreneur prometteur de la Fondation Montréal inc. Loop







Prix Réussite inc. du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec, remis à un ancien lauréat en affaires depuis plus de 5 ans. Grand Prix Druide pour la création d'entreprise

Sollum Technologies Succès Scolaire, des services d'éducation spécialisée.



À propos de PME MTL

Le réseau PME MTL stimule l'activité économique locale en favorisant le développement de l'entrepreneuriat et de l'emploi sur le territoire montréalais. Regroupés dans six pôles de services et dans une école d'entrepreneurs, les experts de PME MTL offrent un accompagnement, de la formation et du financement aux entrepreneurs et dirigeants d'entreprises afin de faciliter le démarrage ou l'essor de projets d'affaires. Le réseau organise le concours local et régional d'entrepreneuriat Défi PME MTL. pmemtl.com

À propos du Défi OSEntreprendre

Le Défi OSEntreprendre vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d'entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère! Avec son volet Création d'entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs et son volet Entrepreneuriat étudiant qui se déploie chez les jeunes du primaire jusqu'à l'université, il rejoint plus de 40?000 participants annuellement au Québec. À Montréal, le Défi PME MTL se veut un tremplin vers la finale nationale du Défi OSEntreprendre. osentreprendre.quebec

