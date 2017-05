/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le soleil est de retour : la Société canadienne du cancer souhaite sensibiliser les travailleurs en plein air et éviter des cancers de la peau/

QUOI :

Campagne Tu ne gagnes rien à bronzer de la Société canadienne du cancer et visite au Jardin botanique de Montréal de l'escouade Photomaton UV avec un appareil photo spécial qui dévoile les dommages réels et permanents causés à la peau par les rayons UV. On profitera de l'occasion pour sensibiliser les travailleurs qui travaillent à l'extérieur (horticulteurs/jardiniers) sur les dangers liés au soleil et leur parler des moyens à prendre pour prévenir un cancer de la peau.