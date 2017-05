Sphinx fait une mise à jour sur ses projets d'exploration au Québec







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 mai 2017) - Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:SFX) présente une mise à jour sur ses projets au Québec. Depuis le début de 2017, deux (2) programmes de forage ont été complétés sur les projets de la Société et un (1) programme de forage est prévu de commencer durant le mois de juin. Les activités d'exploration se résument comme suit :

Calumet-Sud (projet zinc-plomb-argent-or), partenariat avec SOQUEM inc. - Un programme de forage de 13 sondages totalisant 1 098,5 m, a été complété. Trois (3) sondages ont intersecté des niveaux de sphalérite semi-massive à massive avec des épaisseurs variant d'un centimètre à plusieurs centimètres répartis sur des épaisseurs de plusieurs mètres. Les résultats des analyses sont attendus vers la fin du printemps.

Green Palladium (projet palladium-cuivre), détenu à 100 %. - Un programme de forage de dix (10) trous totalisant 969 m, a été complété. La continuité géologique du 'reef' minéralisé sur une longueur de 800 m, a été confirmée. Les résultats complets des analyses sont attendus vers le début de l'été.

Chemin Troïlus (or), détenu à 100%. - En 2016, Sphinx a défini un secteur prospectif de 1,2 km par 1,0 km en amont de la tête de la traînée de blocs minéralisés et d'échantillons de tills contenant des grains d'or intacts. Un levé de polarisation provoquée sur le secteur prospectif a été réalisé en avril 2017. L'interprétation des résultats du levé est en cours pour identifier les cibles de forage qui seront testées au cours du mois de juin.

Corridor Cheechoo-Eleonore (or), partenariat avec Ressources Sirios Inc. 50-50% - Les résultats des analyses du programme d'échantillonnage de tills réalisé en octobre dernier seront disponibles sous peu. La planification du travail sur le terrain est en cours avec notre équipe hautement qualifiée et expérimentée.

Somanike (nickel, or, métaux communs) détenu à 100%. - La compilation de toutes les données de sondage historiques et l'intégration de celles du levé héliporté réalisé par Sphinx en 2014, a identifié des formations de fer au faciès des sulfures non reconnues auparavant sur le projet. Ces formations de fer pourraient être prospectives pour de la minéralisation aurifère. De nombreuses cibles de forage ont été générées. La Société recherche activement un partenaire pour financer le prochain programme d'exploration.

La Société continue d'examiner les possibilités d'acquisition avec un accent sur les métaux précieux et de hautes teneurs en zinc.

Les données techniques qui figurent dans le présent communiqué ont été approuvées par Normand Champigny, président et chef de la direction de Sphinx et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

Au sujet du Québec

Classé au 6e rang mondial, le Québec s'est imposé comme l'une des juridictions minières les plus attrayantes au monde. Le gouvernement du Québec a créé la confiance du marché en suivant une approche proactive en matière de politique minière. Le secteur minier du Québec a également été encouragé par la clarté et la certitude du cadre légal et règlementaire adopté par son gouvernement.

Au sujet de Sphinx

Sphinx est une société axée sur la génération et l'acquisition de projets d'exploration au Québec, une province canadienne qui est reconnue à l'échelle mondiale comme une juridiction minière attrayante.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de Sphinx.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 07:03 et diffusé par :