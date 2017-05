Thaï Express et Ginger Sushi Boutique s'adjoignent un agent de développement régional en Floride







Les restaurants asiatiques à service rapide prennent de l'essor aux États-Unis

SCOTTSDALE, AZ, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Thaï Express MD (www.ThaiExpress.ca) et Ginger Sushi Boutique MD annoncent la signature d'une entente de développement régional aux États-Unis couvrant l'État de Floride. Les restaurants Ginger Sushi Boutique sont bien connus au Canada sous l'appellation Sushi Shop.

« Nous sommes ravis d'offrir aux Américains deux enseignes canadiennes très appréciées, Thaï Express et Ginger Sushi, en lançant ces concepts sur le marché des États-Unis », déclarait Stanley Ma, chef de la direction de Groupe d'alimentation MTY inc. « Nous savons que Hillel Frankel et Jeff Itzcovitch nous apportent une stratégie et une mentalité d'affaires avisées et nous sommes convaincus que 2Stix Franchising Group LP, leur société, va laisser sa marque en tant qu'agent de développement régional de Thaï Express et de Ginger Sushi aux États-Unis. Cette entente constitue une excellente occasion de croissance et nous avons très hâte de les voir joindre l'équipe. »

2Stix Franchising Group LP, menée par son président, Hillel Frankel, et son chef du franchisage, Jeff Itzcovitch, se réjouit de contribuer à l'essor de ces franchises canadiennes gagnantes aux États-Unis :

« Nous sommes pressés d'offrir aux Floridiens une cuisine thaïe de qualité à prix raisonnable avec Thaï Express et les sushis, sashimis et spécialités japonaises avec Ginger Sushi », déclarait Jeff Itzcovitch. « Notre équipe de spécialistes chevronnés en franchisage et en licenciation est fin prête à enrichir la table multiculturelle actuelle à travers l'État. »

En tant qu'agent de développement régional, 2Stix Franchising sera responsable des activités quotidiennes des deux marques. Il lui incombera aussi d'intéresser de nouveaux franchisés et d'apporter une assistance en immobilier et en construction de même qu'un soutien technique à long terme.

Jeff Itzcovitch, qui oeuvre dans le secteur du franchisage depuis 1989, et Hillel Frankel, un avocat d'expérience en licenciation et en distribution musicales, dirigeront l'expansion des enseignes Thaï Express et Ginger Sushi Boutique auprès des résidents et visiteurs de la Floride.

À propos de Thaï Express

Lancée au Canada, Thaï Express MD est une nouvelle approche de la cuisine thaïe traditionnelle qui prend actuellement son essor aux États-Unis. Thaï Express offre des plats sains, réjouissants et savoureux, préparés à votre goût au moment de votre commande. En tant que franchise de premier plan, la Société a à coeur d'offrir variété, qualité et authenticité dans des établissements boutiques modernes. Thaï Express a été acquise par Groupe d'alimentation MTY inc. en 2004. La franchise compte maintenant plus de 285 établissements en Amérique du Nord.

Pour d'autres renseignements sur Thaï Express, visitez www.ThaiExpress.ca.

À propos de Ginger Sushi Boutique

Ginger Sushi Boutique MD, connue au Canada sous l'appellation Sushi Shop, se spécialise depuis plus de 16 ans dans la création de sushis, de sashimis et d'autres spécialités japonaises. Soigneusement préparés sur commande par des chefs sushis, les produits de la Société, outre leurs avantages nutritionnels, sont d'une grande fraîcheur et d'une saveur exceptionnelle. Franchisée par Groupe d'alimentation MTY inc., Ginger Sushi Boutique compte plus de 130 établissements au Québec et en Ontario et cette enseigne de premier plan prend actuellement son essor aux États-Unis.

Pour d'autres renseignements à l'égard de Ginger Sushi Boutique, visitez www.SushiShop.com.

