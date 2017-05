CGI affiche de solides résultats pour le deuxième trimestre







La croissance des revenus continue de s'accélérer

Points saillants du deuxième trimestre de l'exercice 2017 par rapport au même trimestre de l'exercice précédent

Revenus de 2,7 milliards $, en hausse de 5,6 % à taux de change constant

BAII ajusté de 395,1 millions $, en hausse de 1,1 %

Marge du BAII ajusté de 14,5 %, en hausse de 30 points centésimaux

Bénéfice net de 274,4 millions $, ou 10,1 % des revenus

Bénéfice par action après dilution de 0,90 $

Bénéfice net, excluant des éléments spécifiques*, de 275,2 $ millions, ou 10,1 % des revenus

Bénéfice par action après dilution, excluant des éléments spécifiques*, de 0,91 $, en hausse de 5,8 %

Nouveaux contrats signés pour une valeur de 2,7 milliards $, soit 100,4 % des revenus

Carnet de commandes de 21,0 milliards $

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles de 366,2 millions $, en hausse de 114,8 millions $

Rendement des capitaux propres de 17,5 %

*Éléments spécifiques exclus au deuxième trimestre de l'exercice 2017 : 0,8 million $ en coûts liés à l'intégration, après impôts. Éléments spécifiques exclus au deuxième trimestre de l'exercice 2016 : 14,4 millions $ en ajustement fiscal.

Remarque - Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. Le rapport de gestion du deuxième trimestre de l'exercice 2017 de même que les états financiers consolidés résumés intermédiaires de la période et les notes qui les accompagnent sont disponibles sur le site www.cgi.com/investisseurs; ils ont été déposés au moyen du système SEDAR au Canada et du système EDGAR aux États-Unis.



MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a annoncé aujourd'hui que ses revenus ont totalisé 2,7 milliards $ au deuxième trimestre de l'exercice 2017 et sont demeurés relativement stables comparativement au même trimestre de l'exercice précédent. La fluctuation des taux de change a eu une incidence négative de 178,6 millions $ sur les revenus. Ceux-ci, à taux de change constant, ont ainsi affiché une croissance de 5,6 %.

Le BAII ajusté a atteint 395,1 millions $, ce qui correspond à une marge de 14,5 %, comparativement à 390,6 millions $, soit une marge de 14,2 % au deuxième trimestre de l'exercice 2016.

Le bénéfice net a atteint 274,4 millions $ au deuxième trimestre de l'exercice 2017, représentant 0,90 $ par action après dilution. Le bénéfice net excluant des éléments spécifiques s'est chiffré à 275,2 millions $, ce qui correspond à 10,1 % des revenus, comparativement à 268,3 millions $ au même trimestre de l'exercice précédent. Excluant des éléments spécifiques, le bénéfice s'est établi à 0,91 $ par action après dilution, comparativement à 0,86 $ par action après dilution l'an dernier.

CGI a conclu de nouveaux contrats pour une valeur de 2,7 milliards $. La valeur totale des contrats signés au cours des douze derniers mois a atteint 11,5 milliards $ ou 107,9 % des revenus. À la fin du mois de mars, le carnet de commandes de CGI totalisait 21,0 milliards $.







En millions de dollars canadiens, sauf le bénéfice par action et les éléments portant une indication contraire





Deuxième

trimestre de

l'exercice 2017 Deuxième

trimestre de

l'exercice 2016 Revenus 2?724,4 2?750,0 BAII ajusté 395,1 390,6 Marge 14,5 % 14,2 % Bénéfice net 274,4 282,7 Marge 10,1 % 10,3 % Bénéfice par action (après dilution) 0,90 0,90 Bénéfice net, excluant des éléments spécifiques* 275,2 268,3 Marge 10,1 % 9,8 % Bénéfice par action (après dilution), excluant des éléments spécifiques* 0,91 0,86 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (dilué) 303?619?463 313?610?579 Coûts de financement nets 17,8 22,6 Dette nette 1?493,7 1?926,7 Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette 18,2 % 23,8 % Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 366,2 251,4 Délai moyen de recouvrement des créances (jours) 42 41 Rendement du capital investi (RCI) 14,7 % 14,4 % Rendement des capitaux propres 17,5 % 16,9 % Nouveaux contrats signés 2?734,6 2?733,9 Carnet de commandes 20?967,6 20?704,9



*Éléments spécifiques exclus au deuxième trimestre de l'exercice 2017 : 0,8 million $ en coûts liés à l'intégration, après impôts. Éléments spécifiques exclus au deuxième trimestre de l'exercice 2016 : 14,4 millions $ en ajustement fiscal.

« Notre croissance interne continue de s'accélérer dans la majorité de nos opérations à l'échelle mondiale et nous procédons à des acquisitions stratégiques afin d'ajouter de l'expertise sectorielle ainsi que des solutions et des services numériques de pointe à notre vaste portefeuille, a souligné George D. Schindler, président et chef de la direction. Je suis très satisfait de la performance de notre équipe au deuxième trimestre. Nous avons généré une croissance de nos revenus de 5,6 %, réalisant un taux de croissance positif pour un quatrième trimestre consécutif, tout en affichant un accroissement de notre marge nette. »

Les activités opérationnelles de CGI ont généré des flux de trésorerie de 366,2 millions $ ou 13,4 % des revenus, comparativement à 251,4 millions $ au même trimestre de l'exercice précédent. Au cours des douze derniers mois, CGI a généré 1,5 milliard $ en flux de trésorerie, soit 4,77 $ par action après dilution.

À la fin du mois de mars, CGI disposait d'environ 1,8 milliard $ en capitaux disponibles et en facilités de crédit inutilisées. La dette nette s'établissait à 1,5 milliard $, soit une réduction de 433,0 millions $ par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Par conséquent, le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette s'est amélioré, s'établissant à 18,2 % contre 23,8 % au deuxième trimestre de l'exercice 2016.

Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2017

La haute direction de CGI tiendra une téléconférence ce matin à 9 h, heure avancée de l'Est (HAE), afin de discuter des résultats. Les personnes intéressées pourront écouter la conférence en composant le 1-866-223-7781 ou en se rendant sur le site www.cgi.com/investisseurs. Pour ceux qui ne pourront se joindre à l'appel, un fichier balado et la présentation seront archivés et pourront être téléchargés à partir du site www.cgi.com/investisseurs.



À propos de CGI

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelque 70?000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils stratégiques en informatique et en management, des services d'intégration de systèmes, de développement et de maintenance d'applications informatiques, de gestion d'infrastructures technologiques ainsi que 150 solutions et services faisant appel à la propriété intellectuelle à des milliers de clients à l'échelle mondiale à partir de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annuels de plus de 10 milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes s'élève à plus de 20 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Site Web : www.cgi.com.

Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) figurant dans ce communiqué de presse : croissance à taux de change constant, BAII ajusté, dette nette, ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette, nouveaux contrats signés, ratio nouveaux contrats/facturation, carnet de commandes, délai moyen de recouvrement des créances, rendement du capital investi, rendement des capitaux propres, bénéfice net, et bénéfice par action après dilution, excluant des éléments spécifiques.

CGI présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Néanmoins, la direction estime que certaines mesures de rendement qui ne sont pas définies par les PCGR fournissent une information utile aux investisseurs sur la situation financière et les résultats d'exploitation de l'entreprise, car elles constituent des indicateurs supplémentaires de son rendement. Le rapport de gestion, présenté sur le site Web de CGI et déposé au moyen des systèmes SEDAR et EDGAR, comprend, en pages 2 et 3, des explications supplémentaires au sujet des mesures financières non définies par les PCGR.

Énoncés de nature prévisionnelle

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « énoncés de nature prévisionnelle » au sens de l'article 27A de la loi américaine Securities Act of 1933 et de l'article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act of 1934, telles que modifiées, et constituent de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces déclarations et cette information expriment les intentions, projets, attentes et opinions de CGI, et sont sujettes à la matérialisation de certains risques, incertitudes et autres facteurs sur lesquels CGI n'a, dans plusieurs cas, aucune emprise. Compte tenu de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer considérablement de ces déclarations ou informations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment, sans s'y limiter, l'échéancier et l'envergure des nouveaux contrats; les acquisitions et autres initiatives d'expansion de la Société; la capacité d'attirer et de retenir du personnel qualifié; la concurrence au sein d'une industrie des technologies de l'information en constante évolution; la conjoncture économique et commerciale; le risque de change, ainsi que les autres risques énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents d'information continue déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov), ainsi que les hypothèses qui portent sur ce qui précède. L'emploi aux présentes des termes « penser », « estimer », « s'attendre à ce que », « avoir l'intention », « anticiper », « prévoir », « planifier », ainsi que de tout autre terme de nature semblable et de toute autre forme conjuguée de ces termes, ne sert qu'à identifier certains des énoncés de nature prévisionnelle ou information prospective, lesquels ne sont pertinents qu'en date de leur emploi. Plus particulièrement, les énoncés relatifs à la performance future constituent des énoncés de nature prévisionnelle et de l'information prospective. À moins que les lois applicables ne l'exigent, CGI décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés de nature prévisionnelle ou l'information prospective à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, lors de la survenance d'événements nouveaux ou pour tout autre motif. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés de nature prévisionnelle ou à l'information prospective.

