/R E P R I S E -- Invitation aux journalistes - Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles - La CNESST convie les médias à son Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail/

QUÉBEC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) attend près d'un millier de travailleurs et d'employeurs à son Grand Rendez?vous santé et sécurité du travail, le plus important événement en la matière à Québec.

Serez-vous des nôtres pour couvrir cette journée, durant laquelle sont regroupés les meilleurs produits et services liés à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles?

Lieu : Centre des congrès de Québec,

1000, boul. René-Lévesque Est



Date : Mercredi 3 mai 2017



Heures d'ouverture : de 8 h à 16 h 15

Au programme

Une conférence d'ouverture donnée par l'inspirante animatrice, productrice et femme d'affaires Chantal Lacroix ;

; Un colloque réunissant les meilleurs conférenciers du domaine;

réunissant les meilleurs conférenciers du domaine; Un salon d'exposition gratuit présentant les nouveaux produits qui sont offerts en prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;

présentant les nouveaux produits qui sont offerts en prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles; Des démonstrations pratiques gratuites, comme l'aménagement ergonomique d'un véhicule de police, l'utilisation et l'entretien d'une plateforme élévatrice, l'entreposage de produits dangereux, la nouvelle réglementation sur le cadenassage, un poste de simulation de conduite, un simulateur d'accident « tonneau » et bien plus!

Parler, former et agir dans les milieux de travail

Au Québec, 225 accidents du travail se produisent chaque jour. Ces accidents auraient pu être évités, d'où l'importance de poursuivre des actions en prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Organisé chaque année au printemps à Québec et à l'automne à Montréal, le Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail est reconnu par les employeurs et les travailleurs comme un lieu privilégié de réseautage et d'apprentissage dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail.

