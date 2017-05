/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse - Plan d'action propreté et embellissement 2017/







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - M. Réal Ménard, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Karine Boivin Roy, conseillère municipale du district de Louis-Riel, conseillère désignée à l'arrondissement Ville-Marie et conseillère associée à l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, et M. Richard Celzi, conseiller municipal du district de Tétreaultville, convient les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera présenté le plan d'action propreté et embellissement 2017 qui vise à rendre Mercier-Hochelaga-Maisonneuve toujours plus propre. Les élus seront accompagnés pour l'occasion de M. Jimmy Vigneux, directeur général de la SDC Hochelaga-Maisonneuve, qui prononcera une brève allocution.

Date : Le mercredi 3 mai 2017



Heure : 14 h



Lieu : Devant le chalet du parc Lalancette

2315, rue Nicolet (côté sud du bâtiment)

Montréal (Qc)

Métro : Joliette

Stationnement : sur la rue Nicolet, côté est

PS : En cas de pluie, l'événement aura lieu à l'intérieur du chalet.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

