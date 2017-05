Nemaska Lithium fait le point sur ses activités au site minier Whabouchi et à l'usine de phase 1







Nemaska Lithium inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX:NMX)(OTCQX:NMKEF) est heureuse de faire le point sur ses activités.

Nouvelles de la Société

Nemaska Lithium, par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive Nemaska Lithium Shawinigan Transformation Inc., confirme avoir reçu le paiement d'un montant forfaitaire de 10 000 000 $ US, de FMC Corporation, le 3 avril 2017, conformément au contrat de vente amendé, annoncé le 22 mars 2017.

Nouvelles du site minier Whabouchi

Production de concentré

Nemaska Lithium continue de produire du concentré de spodumène à une teneur supérieure à 6 % Li 2 O, à l'aide d'un concentrateur modulaire par séparation en milieu dense (DMS) à la mine Whabouchi.

Du 8 mars 2017 au 26 avril 2017, environ 2 300 tonnes de minerai ont été traitées par le concentrateur DMS, avec une teneur d'alimentation moyenne de plus de 1,7 % Li 2 O. À des fins de test, deux échantillons de concentré composites ont été prélevés chaque jour sur un quart de travail de 12 heures. Pour créer chaque échantillon composite, un total de 6 coupes ont été effectuées toutes les heures et homogénéisées, à partir desquelles 1 kg de matériau a été envoyé à un laboratoire externe aux fins de test.

Les résultats d'échantillonnage reçus jusqu'au 24 avril 2017 indiquent une teneur moyenne de 6,1 % Li 2 O pour le concentré en milieu dense. Les fines (minerai plus finement concassé qui ne convient pas à la séparation en milieu dense) indiquaient une teneur moyenne de 1,3 % Li 2 O. Toutes les fines ont été expédiées à l'usine SGS Lakefield pour y être concentrées en utilisant un circuit de flottation. On s'attend à recevoir les résultats de la production de concentré par flottation d'ici juillet 2017.

Construction des bâtiments

La construction des bâtiments se poursuit sur le site minier Whabouchi, dont celle des nouveaux bureaux administratifs planifiée pour le mois de mai 2017, avec l'achèvement des travaux prévu pour juin 2017. Cela s'ajoute au bâtiment du concentrateur commercial construit en 2016. La construction du garage d'entretien est prévue plus tard cette année et constitue le dernier des bâtiments principaux de la mine à bâtir.

Mise en service de l'usine de phase 1

Voici les étapes qui ont été franchies jusqu'à maintenant, ainsi que les étapes à venir :

Étape 1 - Essais de pression et mise sous tension des systèmes électriques - Terminée

Étape 2 - Début de l'électrolyse membranaire - Terminée

Étape 3 - Début des activités de l'usine hydrométallurgique - Terminée

Étape 4 - Envoi d'échantillons d'hydroxyde de lithium à un client - En cours

Étape 5 - Opération de cristallisation - En cours

La construction et l'installation du cristalliseur sont terminées et sa mise en service pour le traitement de la solution d'hydroxyde de lithium a débuté. Nemaska Lithium prévoit entamer la transformation de cette solution au début de mai et vise une deuxième livraison d'hydroxyde de lithium à un client d'ici juin 2017.

Vous trouverez ci-dessous un schéma de procédé simplifié présentant les parties de l'usine de phase 1 mises en service à l'étape 5.

http://www.marketwire.com/library/20170503-1093528f_5800.jpg

Étape 6 - Production d'hydroxyde de lithium à partir du concentré de Whabouchi - En bonne voie

La Société est en bonne voie d'achever la construction de l'usine de phase 1 d'ici juin 2017 et entend commencer à transformer le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi en échantillons d'hydroxyde de lithium dès juin ou juillet 2017, soit après la mise en service des processus de calcination et de grillage. Ces échantillons d'hydroxyde de lithium seront envoyés à plusieurs clients potentiels à travers le monde.

Vous trouverez ci-dessous un schéma de procédé simplifié présentant les parties de l'usine de phase 1 mises en service à l'étape 6.

http://www.marketwire.com/library/20170503-1093528f_6800.jpg

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium entend devenir un fournisseur d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium pour le marché émergent des batteries au lithium, dont la croissance est attribuable en grande partie aux véhicules électriques, téléphones cellulaires, tablettes et autres biens de consommation. La Société met en valeur au Québec l'un des plus importants dépôts de spodumène lithium provenant de roche dure au monde, aussi bien en termes de volume que de teneur. Le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi de Nemaska Lithium sera expédié à l'usine de transformation de composés de lithium de la Société qui sera construite à Shawinigan, au Québec. Cette usine transformera le concentré de spodumène en hydroxyde et en carbonate de lithium de grande pureté à l'aide des méthodes exclusives développées par la Société, pour lesquelles celle-ci détient quatre brevets et a déposé des demandes de brevets dans plusieurs pays, qui couvrent différents aspects et améliorations de sa technologie exclusive pour obtenir de l'hydroxyde et du carbonate de lithium de grande pureté.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, toute information sur (i) la construction des bureaux administratifs à la mine Whabouchi à être complétée en juin 2017, et celle du garage d'entretien plus tard en 2017, (ii) le début du traitement de la solution d'hydroxyde de lithium au début de mai, avec l'envoi d'une seconde livraison d'hydroxyde de lithium à un client d'ici juin 2017, (iii) la construction de l'usine de Phase 1 devant être complétée d'ici juin 2017, (iv) le début de la transformation du concentré de spodumène de la mine Whabouchi en échantillons d'hydroxyde de lithium en juillet 2017, de tels échantillons devant être expédiés à plusieurs clients potentiels dans le monde entier, et (v) en général, le paragraphe « À propos de Nemaska Lithium » qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes et les plans relatifs à l'avenir de la direction. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou pour expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable. D'autres renseignements sur Nemaska Lithium se trouvent dans la base de données de SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web de la Société à l'adresse : www.nemaskalithium.com

