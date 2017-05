/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'UMQ dévoile la programmation de ses Assises 2017/







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny, invite les représentants des médias à une conférence de presse lors de laquelle il dévoilera la programmation officielle des 96ièmes assises annuelles de l'UMQ, qui se déroulent cette année sur le thème « Créer des ponts pour l'avenir ».

Il sera accompagné, à cette occasion, des coprésidents de la Commission des Assises 2017 de l'UMQ, madame Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et maire d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, et de monsieur Lionel Perez, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et conseiller de la ville pour le district de Darlington dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Date : Mercredi 3 mai 2017



Heure : 13 h



Lieu : Salle Azur Maison-des-Marins 165, Place d'Youville Montréal







La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :