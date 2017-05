La Montréalaise Janice Murray est nommée présidente de Novartis pour le Canada







La directrice du service des finances de Novartis Pharma pour l'Amérique latine et le Canada assumera la direction de l'une des principales sociétés pharmaceutiques du Canada.

DORVAL, QC, le 3 mai 2017 /CNW/ - La Montréalaise Janice Murray, employée de longue date de Novartis Pharma Canada inc., a été nommée à la présidence, fonctions qu'elle prendra dès le 1er mai 2017.

En plus de ses installations pharmaceutiques et d'oncologie situées à Dorval, les activités de Novartis au Canada incluent également Alcon Canada inc., spécialisée dans les soins oculaires, dont le siège social est situé à Mississauga (Ontario); et Sandoz Canada inc., fabricant de produits génériques et biosimilaires, et de traitements disponibles en vente libre situé à Boucherville (Québec).

Janice intègre son nouveau rôle après avoir occupé le poste de directrice du service des finances de Novartis Pharma pour l'Amérique latine et le Canada, depuis les bureaux de Novartis à Dorval. Dans le cadre de ses fonctions précédentes, Janice supervisait la planification stratégique, la planification budgétaire, le rendement financier, la conformité et la gestion de la chaîne d'approvisionnement des six unités commerciales de la région, avec des revenus combinés d'environ deux milliards de dollars.

Avant d'occuper ces fonctions de portée régionale, Janice a agi à titre de vice-présidente de l'unité commerciale d'ophtalmologie de Novartis Pharma Canada inc. pendant quatre ans, période pendant laquelle elle a dirigé l'équipe des ventes et du marketing de la plus grande franchise de l'entreprise. C'est en 2006 qu'elle s'est jointe à Novartis Pharma Canada inc. en qualité de directrice du service des finances.

Comptable agréée membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec, Janice est titulaire d'un baccalauréat en sciences commerciales spécialisé en comptabilité de l'Université d'Ottawa ainsi qu'un diplôme d'études supérieures en comptabilité de l'Université McGill. Elle a débuté sa carrière dans le domaine de la gestion des vérifications au sein du cabinet comptable de KPMG, puis elle a passé 13 ans dans différents postes de direction au sein de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) avant de se joindre à l'équipe de Novartis.

Novartis au Canada

Novartis Pharma Canada inc. compte plus de 1 800 employés au Canada et offre aux Canadiens des solutions thérapeutiques novatrices par l'intermédiaire de ses trois divisions : Médicaments novateurs (pharmaceutiques et oncologie), Alcon Canada inc. (soins ophtalmologiques) et Sandoz Canada inc. (produits génériques et biosimilaires, et produits disponibles en vente libre). En 2015, l'entreprise a investi près de 49 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.novartis.ca, www.alcon.ca et www.sandoz.ca.

À propos de Novartis

Novartis propose des solutions de santé innovantes adaptées aux besoins changeants des patients et des populations. Basée à Bâle, en Suisse, Novartis offre un portefeuille diversifié qui satisfait ces exigences le mieux possible : médicaments innovants, produits pharmaceutiques génériques économiques, médicaments biosimilaires et soins ophtalmologiques. Novartis est en tête à l'échelle mondiale dans chacun de ces secteurs thérapeutiques. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 48,5 milliards de dollars américains, alors que les investissements dans la recherche et le développement ont atteint environ 9,0 milliards de dollars américains. Les sociétés du Groupe Novartis emploient quelque 118 000 associés équivalents temps plein. Les produits de Novartis sont vendus dans près de 155 pays dans le monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter http://www.novartis.com.

