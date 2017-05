EXPO 2017: La vente des billets pour le spectacle du cirque du soleil a commencé







ASTANA, Kazakhstan, May 3, 2017 /PRNewswire/ --

Les touristes du monde entier peuvent déjà acheter un billet pour la représentation du célèbre Cirque du Soleil qui présentera un programme exclusif dans le cadre de l'exposition EXPO 2017 d' Astana intitulée «L'énergie du futur».

Le grand spectacle REFLEKT, une fusion entre cirque classique et éléments acrobatiques incroyables, pourra être vu du 16 juin au 10 septembre. Les spectateurs en compagnie du personnage principal - l'archéologue et visionnaire Arman - pourront découvrir les 7 éléments de la culture kazakhe: le bonheur, le succès, la sagesse, la prospérité, la dynamique, le mouvement et le développement, ainsi que la puissance des cieux.

La mise en scène s'est inspirée du thème principal de l'exposition internationale spécialisée - « L'énergie du futur» - et du riche patrimoine culturel du Kazakhstan.

La scène sera décorée avec des éléments de la ville du futur et de l'architecture du passé. Des projections vidéo étonnantes, un show laser et des graphiques lumineux confronteront les spectateurs à une variété de paysages naturels du Kazakhstan.

Plus de 100 experts du monde entier, dont 37 artistes professionnels seront impliqués dans les 71 représentations. Le prix du billet varie entre 4000-6000 KZT (US $12-20).

Les billets peuvent être achetés en ligne sur https://tickets.expo2017astana.com/.

Cirque du Soleil

En 1984, à partir d'un petit groupe de 20 artistes de rue, le Cirque du Soleil est devenu l'une des plus grandes entreprises de l'industrie du divertissement, dont le siège social est situé à Montréal. L'entreprise emploie près de 4000 personnes de 50 pays, dont 1300 artistes. Le Cirque du Soleil a gagné le coeur de plus de 160 millions de spectateurs dans plus de 400 villes de 60 pays sur les cinq continents.

45 DEGREES

45 DEGREES travaille au développement de contenus créatifs et d'événements spéciaux dans le monde entier. Il est basé sur l'expérience et la créativité du Cirque du Soleil. 45 DEGREES crée un contenu qui donne une expérience inoubliable aux clients les plus exigeants dans le cadre d'événements corporatifs et privés ainsi que d'événements créés pour le grand public. 45 Degrees est une société internationale intégrée dans la structure du Cirque du Soleil et qui dispose d'une décennie d'expérience dans la création d'événements et de spectacles sous le nom de Cirque du Soleil. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site http://www.45degrees.com

