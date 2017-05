Le Forum de partenariat ChinaBio® capitalise sur le robuste climat transfrontalier des sciences de la vie de Chine







Le neuvième Forum de partenariat ChinaBio® aura lieu à Zhuhai, en Chine, du 31 mai au 1er juin 2017. L'évènement est la conférence de partenariat en sciences de la vie la plus importante et la plus productive de Chine et rassemble plus de 900 leaders de la chaîne de valeur des sciences de la vie. Parmi les entreprises participantes de Chine et de l'étranger figurent des sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie, des startups innovantes, et des chercheurs d'universités et d'instituts de premier plan, ainsi que des sociétés de capital-risque et d'autres investisseurs.

Les partenariats transfrontaliers sont ciblés par de nouvelles règles récemment proposées par la FDA de Chine qui faciliteront la collaboration et les investissements internationaux, y compris des exonérations NMR approuvées à l'étranger qui accélèrent de deux ans ou plus les essais de médicaments, des processus règlementaires accélérés pour de nouveaux médicaments et des approbations NMR/CTA pour certaines indications, entre autres faits saillants. La Chine continue d'être le marché des soins de santé connaissant la plus forte croissance dans le monde et est en passe de devenir le marché #1 mondial d'ici 2020.

« Le moment est idéal pour forger des partenariats transfrontaliers avec des sociétés de développement de spécialités pharmaceutiques chinoises », a déclaré Greg B. Scott, fondateur et président du ChinaBio® Group. « L'innovation vient de Chine et les nouveaux règlements de la CFDA ont atténué les inquiétudes d'un grand nombre d'entreprises et d'investisseurs. Le paysage s'est considérablement transformé en seulement quelques années, ce qui a entraîné une augmentation des transactions d'acquisition sous licence avec des sociétés occidentales. »

« La Chine continue d'être un acteur majeur dans le développement de spécialités pharmaceutiques sur la scène mondiale », a ajouté Anna Chrisman, directrice générale de groupe, EBD Group », comme en témoignent les partenariats récents entre des sociétés pharmaceutiques mondiales et des startups chinoises dans le développement de nouveaux traitements anti-cancéreux et de nouveaux médicaments biologiques. Le Forum de partenariat ChinaBio® a pour objectif de connecter l'industrie pharmaceutique et les investisseurs avec l'innovation et la fabrication chinoises. »

Les sociétés pharmaceutiques qui ont déjà indiqué leur participation à l'évènement sont AbbVie, Bayer, Johnson & Johnson, MSD, Novo Nordisk, Pfizer, Roche et Sanofi, ainsi que des repéreurs représentant des entreprises nationales fondées sur l'innovation telles que 3SBio, Betta, EbimAb, Innovent, Livzon, Luoxin, Mabpharm, Shenogen, Simcere et Zai Lab, entre autres.

L'évènement se tiendra à Zhuhai, une ville touristique côtière centrée sur l'industrie des sciences de la vie dans le sud de la Chine. Le district de Jinwan héberge plus de 150 sociétés de sciences de la vie, y compris deux des sociétés du secteur de la santé chinoises pesant plus de 1 milliard USD, Livzon Pharmaceuticals et United Laboratories. Le nouveau parc biopharmaceutique de 250 000 m2 de Zhuhai Jinwan n'est qu'à 10 minutes de l'aéroport de Zhuhai, et fournit des installations complètes pour incubateurs ainsi que des installations de fabrication de médicaments biologiques à l'échelle pilote et clinique.

À propos de l'EBD Group

L'EBD Group est une société de partenariat leader pour le secteur mondial des sciences de la vie. Depuis 1993, des sociétés des secteurs biotechnologiques, pharmaceutiques et des dispositifs médicaux tirent parti des conférences de partenariat, des technologies et des services de l'EBD Group pour identifier des débouchés commerciaux et nouer des relations stratégiques essentielles à leur succès.

Les conférences organisées par l'EBD Group sont organisées avec le soutien d'entreprises de premier plan et d'associations professionnelles internationales et comprennent :

BIO-Europe® et BIO-Europe Spring®, les plus importantes conférences de partenariat en sciences de la vie d' Europe , soutenues par la Biotechnology Industry Organization (BIO)

, soutenues par la Biotechnology Industry Organization (BIO) BioPharm Americatm, l'événement de partenariat qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord

Biotech Showcasetm, un forum unique de San Francisco coproduit avec Demy-Colton, permettant de faire des présentations à des investisseurs et à des cadres de prospection commerciale

coproduit avec Demy-Colton, permettant de faire des présentations à des investisseurs et à des cadres de prospection commerciale BioEquity Europe, la conférence d'investisseurs co-organisée avec BioCentury Publications et BIO

Le Forum de partenariat ChinaBio®, la première conférence de partenariat en biotechnologie/produits pharmaceutiques dédiée de Chine, co-produite avec ChinaBio® Group

Cell & Gene Exchange, un forum de partenariat axé sur la communauté des patients dans les secteurs de la thérapie cellulaire et de la thérapie génétique, co-produit avec Alliance for Regenerative Medicine (ARM).

Le service de partenariat basé Web sophistiqué du EBD Group, partneringONE®, est utilisé comme moteur de partenariat dans le cadre de nombreux évènements tiers autour du monde. Visitez Insight de l'EBD Group pour sa couverture des nouvelles qui influencent les stratégies commerciales du secteur des sciences de la vie.

L'EBD Group est une société Informa. Informa est le plus grand organisateur public d'expositions, de conférences et de formations au monde.

EBD Group possède des bureaux aux États-Unis et en Europe.

Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.ebdgroup.com.

À propos du ChinaBio® Group

Depuis sa fondation en 2007, ChinaBio® Group a aidé près de 100 sociétés de sciences de la vie américaines, européennes et d'Asie-Pacifique à réussir en Chine. En mobilisant la solide expérience de ses équipes de conseils et de services de consultation dans le secteur chinois des sciences de la vie, ChinaBio® a aidé ses clients à identifier plus de 1000 opportunités d'acquisitions/concessions de licence et de F&A et à lever plus de 500 millions USD de financement en Chine. Parmi ses clients figurent de nombreuses sociétés pharmaceutiques et de sciences de la vie internationales ainsi que des sociétés au stade précoce et de taille moyenne d'Europe, des États-Unis, de Corée, du Japon et de Chine. ChinaBio® a également organisé plus de 30 conférences axées sur les investissements et le partenariat en Chine et publie ChinaBio® Today, la source de nouvelles sur les sciences de la vie la plus lue en Chine. Le ChinaBio® Group a son siège à Shanghai et des collaborateurs à San Diego, dans la Silicon Valley, au Canada et en Suisse.

