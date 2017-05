Envista Forensics annonce l'expansion de son secteur de restauration d'équipements avec l'acquisition d'AREPA







ATLANTA, 3 mai 2017 /PRNewswire/-- Grover Davis, PDG d'Envista Forensics (« Envista »), a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'AREPA, prestataire leader de la restauration d'équipements industriels et de haute technologie basé à Silkeborg au Danemark. Envista est connue mondialement comme l'un des principaux fournisseurs d'ingénierie forensique et de solutions de récupération pour les compagnies d'assurances, les experts en sinistres ainsi que les professionnels juridiques et ceux de la gestion des risques. Avec cette annonce, Envista qui avait déjà établi sa position stratégique grâce à sa division restauration d'équipements TekPro Global, renforce cette position en tant que fournisseur mondial de restauration technique. Cette acquisition permet également à Envista de réaliser une croissance constante dans son exercice de l'expertise judiciaire sur le marché européen des assurances.

Fondée en 1981, AREPA a aujourd'hui plus de cent-vingt employés répartis dans dix bureaux au Danemark, aux Pays-Bas et en Suède. C'est un fournisseur mondial de services étendus de restauration d'équipements industriels pour les assureurs, les experts en sinistres, ainsi que la marine, l'offshore, l'énergie éolienne et le secteur manufacturier. À la suite de cette transaction, tous les services de restauration de matériel à l'échelle mondiale, dont ceux déjà offerts en Amérique du Nord sous la marque TekPro Global d'Envista, seront proposés sous le nom AREPA. Le leadership d'AREPA va occuper un rôle central dans l'organisation mondiale qui en résulte.

« AREPA est un leader novateur sur le secteur de la restauration d'équipements où il fournit à ses clients autour du globe des consultations et des solutions complètes dans la récupération de matériel. C'est pour nous un honneur de voir leur merveilleuse équipe rejoindre Envista Forensics », a commenté Grover Davis, son PDG. Il a ajouté : « En plus de fournir un produit de travail de classe exceptionnelle, mondiale, l'équipe d'AREPA partage l'engagement d'Envista d'offrir un service clientèle de classe mondiale, quel que soit l'endroit où il puisse être nécessaire sur la planète. »

Bob Wedoff, président, de faire observer : « Nous avons toujours été fiers de notre division TekPro, de ses capacités techniques, de sa qualité et de son service clientèle, ainsi que de sa portée internationale depuis son implantation aux États-Unis et au Canada. Notre partenariat avec AREPA va toutefois valoriser nos opérations de restauration en nous faisant passer d'une structure internationale à une organisation devenant véritablement mondiale. Ce mariage avec des compétences spécialisées dans des domaines tels que la marine et l'énergie chez AREPA vient compléter les forces de TekPro d'une façon unique et puissante, apportant la certitude face aux défis immenses soulevés par les désastres et pertes. »

« Au nom d'AREPA, je suis vraiment heureux de faire partie de la famille Envista. Depuis sa fondation en 1981, AREPA a toujours et avant tout défendu l'excellence du service », a rappelé Torben Vad, directeur technique général chez AREPA. Il a poursuivi ainsi : « Nul doute que le bien le plus précieux d'AREPA se trouve dans ses employés. Une de mes plus grandes responsabilités est de fournir à nos employés à la fois sécurité et possibilité de croissance, et Envista représente toutes les valeurs importantes que garantit la stabilité. En outre, en tant que leader du marché dans le domaine de l'expertise et de l'ingénierie forensique, Envista fournit une variété de nouvelles opportunités enthousiasmantes aux employés d'AREPA. Ensemble, nous devenons un fournisseur mondial et nous portons nos services unifiés à un niveau encore plus élevé. »

À p ro p os d'Envista Forensics

Envista est un leader mondial de l'ingénierie forensique et des solutions de récupération. Ses services englobent les analyses de défaillance, les enquêtes sur les incendies et explosions, les reconstitutions d'accidents, l'expertise judiciaire en informatique, l'expertise en construction, l'ingénierie géotechnique, les évaluations de dommages et la restauration d'équipements à la suite de désastres de toutes sortes.

Envista est au service des assurances, du secteur juridique et de la gestion des risques depuis plus de 30 ans. Ses experts se déplacent depuis plus de 30 bureaux situés à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, le Royaume-Uni, l'Europe, Singapour et l'Australie.

Pour davantage de renseignements, veuillez contacter :

Jennifer Gaster, vice-présidente du Marketing

Jennifer.Gaster@envistaforensics.com

