Determine continue d'innover avec la sortie de sa mise-à-jour 17.3

Determine, Inc. (NASDAQ : DTRM), leader international de solutions Cloud Source-to- Pay et Gestion des Contrats, annonce aujourd'hui la sortie la mise-à-jour 17.3 de sa Plateforme Cloud.

Les nouvelles fonctionnalités proposées dans la mise-à-jour 17.3 s'appliquent à l'ensemble de la Plateforme Cloud Source-to-Pay.

"Avec chaque nouvelle mise-à-jour de la Plateforme Cloud Determine, nous mettons la barre plus haut et repoussons les limites de l'innovation pour offrir des fonctionnalités offrant une vraie valeur ajoutée métier pour nos clients. La 17.3 propose pléthore de fonctionnalités nouvelles et améliorées, conçues en étroite collaboration avec nos clients."

Julien Nadaud, Chief Product Officer, Determine, Inc.

La mise-à-jour 17.3 contient notamment les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes:

Moteur Determine

Au coeur de la Plateforme Cloud, le moteur Determine offre de nouvelles fonctionnalités pour l'envoi automatique par mail de rapports et d'alertes planifiés permettant à chaque utilisateur d'être informé automatiquement et à la fréquence souhaité de l'évolution de ses activités.

Gestion des Fournisseurs

Une flexibilité et une efficacité accrues pour la gestion du référencement et de la certification fournisseurs avec:

La possibilité d'utiliser la notation manuelle pour tout type de question au cours du référencement d'un nouveau fournisseur.

La possibilité de créer des workflows de certification interne.

La possibilité d'inclure le score de questionnaires internes et externes de référencement d'un fournisseur dans la Scorecard de ce dernier. De cette façon, les approbateurs ont une indication du risque du fournisseur et des critères de performance avant de donner leur approbation.

Gestion des Contrats

L'utilisation d'une source centralisée et partagée de Master data (données de référence) et Metadata (Métadonnées) sur la Plateforme Cloud Determine permet aux contrats d'être automatiquement générés via l'utilisation des données contenues dans les contrats d'application (appelés aussi contrats d'achats) issus de la Base Contrats, ou étant nouvellement créés dans le système Determine. Cela permet d'avoir une visibilité complète sur l'ensemble du processus contractuel, d'assurer l'intégrité de l'information, d'améliorer la conformité et d'augmenter les dépenses sous contrôle.

En intégrant la console DocuSign directement dans le module de Gestion des Contrats Determine, les utilisateurs peuvent modifier le contrat (insert de tags et prévisualisation avant envoi signatures) sans quitter le projet contrat et sans quitter l'application.

Procurement

La nouvelle fonctionnalité Commandes Ouvertes permet aux équipes de mieux gérer les factures fournisseurs pour des montants et périodes spécifiques sans passer par les processus de réception et réconciliation. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour les achats marketing, de matières premières ou bien pour les contrats d'abonnement.

permet aux équipes de mieux gérer les factures fournisseurs pour des montants et périodes spécifiques sans passer par les processus de réception et réconciliation. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour les achats marketing, de matières premières ou bien pour les contrats d'abonnement. La nouvelle fonctionnalité Contrats Ouverts permet la création de commandes pré-approuvées qui peuvent être directement envoyées au fournisseur sans générer de demandes d'achats ou commandes. Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée pour les achats de production.

permet la création de commandes pré-approuvées qui peuvent être directement envoyées au fournisseur sans générer de demandes d'achats ou commandes. Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée pour les achats de production. Le suivi des temps internes permet aux utilisateurs de renseigner un rapport d'activité (budget dépensé, répartition des coûts etc.) basé sur les activités passées en temps réel sur des projets internes entre différents services (marketing, IT ou achats).

"Les dernières fonctionnalités de notre mise-à-jour 17.3 répondent aux exigences business de nos clients. En outre, nous démontrons que le lien entre les flux de données et les processus métiers rattachés aux achats, aux contrats ou aux fournisseurs peut être facilement configuré et géré au sein de la Plateforme Cloud Determine, ce qui est tout simplement impossible à réaliser, avec des solutions combinées mais dont les processus et données ne sont pas centralisés.

- Constantine Limberakis, VP of Product Marketing, Determine, Inc.

