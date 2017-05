Une expérience d'apprentissage de l'anglais unique avec EF LEGO® Studio, un séjour linguistique en association avec LEGO® Fun







A cette période de l'année, les parents finalisent l'organisation de l'été de leurs enfants. EF Education First (EF), le leader de l'éducation à l'international, lance un séjour original EF LEGO® Studio pour apprendre l'anglais. Ce séjour linguistique de deux semaines unique en son genre est ouvert aux jeunes et aux adolescents. La célèbre brique LEGO® est placée au coeur du séjour à travers les personnages, les décors et le monde imaginaire qui l'entoure. Le séjour EF LEGO® Studio offre une expérience complète à la fois ludique, créative, linguistique et culturelle dans un contexte académique à l'anglaise.

"C'est réellement incroyable de voir des enfants de différents horizons, nationalités et âges évoluer si naturellement ensemble autour des petites briques de LEGO®. Les jeunes se rapprochent, cassent les éventuelles barrières qui pourraient les séparer et créent immédiatement des liens pour réaliser leurs maquettes. Ainsi ils échangent entre eux et apprennent de façon très rapide et interactive." affirme Christen Bagger, Vice-Président chez EF Education First.

EF LEGO® Studio associe LEGO®, une des marques les plus appréciées au monde, avec les 50 années d'expérience académiques et linguistiques d'EF. Les jeunes apprennent à s'exprimer en anglais en échangeant et en construisant dans le monde des LEGO®. Les enseignants EF guident et encouragent les étudiants à atteindre certains objectifs tout au long de leur séjour grâce aux interactions et échanges basés sur les LEGO®.

Le séjour EF LEGO® Studio fait partie de la méthodologie EF EFEKTA Action Learningtm et s'aligne sur le cadre Européen de référence CECR (Common European Framework of Reference). C'est un séjour de deux semaines qui a lieu pendant les vacances d'été sur le campus de Newland Park London School. Il accueille les jeunes de 10 à 14 ans du monde entier qui vont vivre comme des étudiants anglais le temps de leur séjour.



À propos d'EF Education First

EF Education First (http://www.ef.fr) est une société dédiée à l'éducation à l'international spécialisée dans l'enseignement des langues, les programmes académiques et l'expérience culturelle. Depuis 1965, la mission d'EF est "d'ouvrir le monde par l'éducation". Avec 500 bureaux et écoles dans plus de 50 pays à travers le monde, EF permet chaque année à des milliers d'étudiants d'apprendre une nouvelle langue et de voyager à travers le monde. EF publie chaque année un indice de compétence en anglais EF EPI qui évalue le niveau d'anglais à travers le monde, il est disponible sur http://www.ef.fr/EPI. EF propose également un test d'anglais standardisé gratuit accessible en ligne, le EF Standard English Test (http://www.efset.org ).

