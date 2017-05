BNP Paribas - Interview du Président-Directeur général - Résultats T1 2017 (video)







PARIS, May 3, 2017 /PRNewswire/ --

Le Groupe BNP Paribas publie ses résultats du premier trimestre 2017. Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général, commente les résultats du Groupe.

Visionner l'interview vidéo et lire la transcription :

https://www.eurobusinessmedia.com/video/bnpp-q1-2017-results/?utm_source=ceo-direct&utm_medium=wire

Au sommaire de l'interview :

- Résultats T1

- Domestic Markets

- Compte-Nickel

- International Retail Banking

- Personal Finance

- Savings & Insurance businesses

- CIB

- Plan de transformation digital

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 74 pays, avec plus de 192 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l'ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d'investissement, d'épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l'Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

