TerraPay continue son expansion mondiale en lançant des services de transferts d'argent transfrontaliers basés sur le portefeuille mobile en Tanzanie







LONDRES, May 3, 2017 /PRNewswire/ --

- Le réseau reçoit une licence unique en son genre pour envoyer des paiements transfrontaliers à des portefeuilles mobiles en Tanzanie

- Il noue un partenariat avec Selcom pour envoyer des paiements rapidement et en toute sécurité à de grands portefeuilles mobiles en Tanzanie

TerraPay, un réseau de paiement international « mobile-first » (le mobile avant tout), a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu avec succès l'approbation réglementaire de la Banque de Tanzanie pour lancer des services de transferts d'argent internationaux aux portefeuilles mobiles en Tanzanie. C'est une licence unique en son genre en Tanzanie qui permet aux partenaires de TerraPay dans le monde entier d'envoyer directement de l'argent à des portefeuilles mobiles en Tanzanie.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160829/402033LOGO )



Par ailleurs, l'entreprise a également été autorisée par l'Autorité de réglementation des communications en Tanzanie pour effectuer des paiements nationaux basés sur le mobile en Tanzanie. Grâce à un partenariat noué avec Selcom, le plus grand agrégateur d'argent mobile en Tanzanie, TerraPay peut envoyer de l'argent à tous les grands portefeuilles mobiles en Tanzanie.

La Tanzanie fait désormais partie du réseau et des partenaires du monde entier de TerraPay qui peuvent envoyer de l'argent à des portefeuilles mobiles dans le pays. La diaspora tanzanienne au Royaume-Uni, Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud et dans d'autres pays peuvent envoyer des paiements directement aux comptes Vodacom M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money et Zantel Ezy Pesa Mobile Money en visitant le magasin partenaire de TerraPay le plus proche. TerraPay fournit une façon pratique pour que les migrants tanzaniens envoient leurs versements instantanément et en toute sécurité aux portefeuilles d'argent mobiles largement utilisés en Tanzanie. Cela veut aussi dire que les amis et la famille des expatriés peuvent éviter de faire des voyages longs et chers pour prendre de l'argent liquide.

Pour célébrer cela, M. Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay, a déclaré : « La Tanzanie est l'un des pays qui connaît la plus forte croissance dans l'espace du portefeuille mobile avec un total de 18 millions d'abonnés actifs à l'argent mobile. Le récent geste de la Banque de Tanzanie qui a pourvu TerraPay d'une licence pour envoyer des versements internationaux à des portefeuilles mobiles dans la région va fortement stimuler ces paiements en Tanzanie. Nous sommes convaincus que d'autres partenaires vont rejoindre le centre de TerraPay, ce qui contribuera à faire croître et à soutenir les paiements aux portefeuilles mobiles dans la région. »

M. Sameer Hirji, directeur exécutif de Selcom, a déclaré : « Le partenariat entre Selcom et TerraPay est de ceux qui visent à ajouter de la valeur au marché croissant des versements en Tanzanie. En offrant l'accès à un plus grand nombre d'acteurs internationaux, les destinataires en Tanzanie gagnent les avantages du choix et de la commodité. Ceci est en adéquation avec la mission principale de Selcom visant à donner des moyens aux citoyens grâce à la technologie. Selcom a hâte de soutenir la croissance de TerraPay dans les mois à venir. »

Les versements ont joué un rôle crucial dans l'économie de la Tanzanie. Selon la Banque mondiale, le pays a reçu un total de 390 millions $ en 2015, émanant de plus de 4 millions de Tanzaniens qui vivent à l'étranger.

Contact avec les Relations publiques

Sundeep Mehta

Directeur mondial des Relations publiques

TerraPay, Pays-Bas

Courriel - contactus@terrapay.com



Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 22:58 et diffusé par :