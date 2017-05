Hommage à Bob White ce vendredi







TORONTO, le 2 mai 2017 /CNW/ - Ce vendredi, des représentants du mouvement syndical canadien se réuniront à Toronto pour célébrer la vie d'un véritable héros issu de ses rangs, Bob White.

« Bob a inspiré de nombreuses personnes au sein du mouvement syndical, et au-delà », a déclaré le président national d'Unifor, Jerry Dias. « Ce sera l'occasion de reconnaître son travail, de souligner ses contributions pour les travailleurs du Canada et du monde entier et de lui rendre hommage. »

Avant de devenir président du Congrès du travail du Canada en 1992, M. White a été le président fondateur des Travailleurs canadiens de l'automobile, le syndicat qui a fusionné avec le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier pour former Unifor.

M. White s'est impliqué dans le mouvement syndical dès son adolescence alors qu'il est devenu délégué syndical dans une menuiserie de Woodstock, en Ontario, contre l'avis de son père. Il a gravi les échelons jusqu'au poste de directeur canadien des Travailleurs unis de l'automobile avant d'inciter les travailleurs canadiens à se retirer du syndicat international pour former le syndicat des Travailleurs canadiens de l'automobile en 1984.

La célébration est ouverte au public et aux médias. Elle est organisée conjointement par la famille White et le Congrès du travail du Canada. Elle se déroulera la veille du congrès du CTC à Toronto, et comprendra de brèves allocutions de dirigeants syndicaux et de membres de la famille, avant une réception au Palais des congrès du Toronto métropolitain.

Quoi : Célébration de la vie de Bob White





Quand : Le vendredi 5 mai à 15 h, réception de 16 h 30 à 18 h





Où : Palais des congrès du Toronto métropolitain, édifice nord





métropolitain, édifice nord Qui : Allocutions de Jerry Dias , président national d'Unifor, Hassan Yussuff , président du Congrès du travail du Canada , Shawn White et Robyn White , les enfants de Bob White , Buzz Hargrove, ancien président des TCA et Sharan Burrow , secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale (sur vidéo). Barb Byers , secrétaire-trésorière du Congrès du travail du Canada , animera l'événement.

« C'est grâce aux solides principes de Bob et à son optimisme que notre mouvement est né. Il a contribué à faire du Canada un meilleur endroit pour nous tous, a déclaré M. Dias. Vendredi, nous avons l'occasion de nous souvenir de lui et de souligner tout ce qu'il a fait pour notre pays. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, regroupant 310 000 membres. Il a été fondé en 2013, pendant la fin de semaine de la fête du Travail.

