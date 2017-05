Le RX de fabrication canadienne domine le meilleur mois de vente jamais enregistré par Lexus







Dans l'ensemble, les ventes de Toyota Canada Inc. sont en baisse de 7,8 % pour le mois d'avril

TORONTO, le 2 mai 2017 /CNW/ - Lexus, la division de luxe de Toyota Canada Inc. (TCI), a enregistré le meilleur mois de son histoire et un dixième mois record d'affilée avec 2 651 unités Lexus vendues, soit une hausse de 11,1 % par rapport à 2016.

TCI a enregistré des ventes totales de 21 967 véhicules en avril, ce qui représente une baisse de 7,8 % par rapport à l'an dernier, la division Toyota (y compris Scion) ayant vendu 19 316 voitures et camions, soit une baisse de 9,9 % par rapport à l'an dernier.

Les VUS Lexus connaissent leur meilleur mois historique, notamment gr â ce aux ventes du populaire Lexus RX

Les ventes de VUS de luxe ont joué un rôle crucial dans le succès retentissant de la marque en avril, avec 1 906 unités vendues, soit une hausse de 18,7 % par rapport à l'an dernier.

Déjà un des modèles les plus vendus au Canada, le Lexus RX continue de gagner en popularité auprès des Canadiens à la recherche d'un VUS de luxe d'exception. Ce véhicule fabriqué au pays a connu un mois de vente sans précédent en avril, avec 966 unités vendues, soit une hausse de 11,2 % par rapport à 2016.

Les ventes du Lexus NX ont progressé de 25 % en avril et ont du même coup établi un troisième record mensuel d'affilée, à 774 unités.

Autres points saillants des ventes en avril :

Ventes de la famille Prius : 793 unités, soit une hausse de 7,5 % par rapport à 2016

Ventes de Toyota Highlander : 1 415 unités, soit une hausse de 20,5 % (nouveau record pour avril et quatrième mois record d'affilée)

Ventes de Toyota 4Runner : 687 unités, soit une hausse de 24 % (nouveau record pour avril et troisième mois record d'affilée)

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 5 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 6 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, la Toyota Corolla, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride.

