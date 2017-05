Dévoilement du projet de réaménagement de la rue Jean-Talon Est







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Au terme d'une démarche de planification participative avec le milieu amorcée l'année dernière, la Ville de Montréal a dévoilé aux résidents et commerçants du secteur, le scénario privilégié pour le réaménagement de la rue Jean-Talon Est, entre les boulevards Langelier et Viau dans l'arrondissement de Saint-Léonard.

«?Notre Administration avait à coeur d'insuffler un nouveau dynamisme à cette artère peu conviviale pour renforcer son activité commerciale et en faire une figure unique pour la métropole. C'est chose faite! Grâce à la créativité du milieu et avec la démarche participative mise de l'avant, un projet rassembleur et audacieux verra le jour sur la rue Jean-Talon Est », a souligné le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Le scénario retenu, dont le coût est estimé à 15 M$ prévoit l'aménagement de deux places publiques de style corso italien de 8 mètres de largeur qui offriront aux citoyens plusieurs espaces de rencontre et la possibilité d'organiser des activités d'animation. Le projet de réaménagement prévoit également la réfection de la chaussée, l'élargissement des trottoirs, le réaménagement de 18 intersections, le remplacement des lampadaires et la plantation de 200 arbres entre les boulevards Viau et Langelier, un des plus importants îlots de chaleur de la Ville.

« Tout a été pensé pour permettre un meilleur partage de la rue et pour améliorer la mobilité et la sécurité des citoyens, tout en offrant des espaces de rencontres pour la communauté », a indiqué le responsable des transports au comité exécutif, M. Aref Salem.

« Nous nous réjouissons de ce projet de réaménagement qui permettra à la rue Jean-Talon d'atteindre son plein potentiel avec une artère plus verte, plus accessible, plus sécuritaire et plus conviviale. Nous saluons aussi le processus de consultation publique qui a été déployé et qui a permis de recueillir d'excellentes propositions pour embellir cette artère commerciale et en accroître son attractivité. C'est un projet que nous attendions depuis longtemps, et sa réalisation qui est prévue pour 2018 sera certainement bien accueillie, tant par les commerçants et les professionnels de la rue Jean-Talon, que par leurs actuels et nouveaux clients », a déclaré le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, M. Michel Bissonnet.

