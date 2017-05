Le ministre MacAulay fait la promotion du commerce agricole à l'ouverture du SIAL Canada 2017







TORONTO, le 2 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie l'innovation en agriculture afin de miser sur les possibilités de croissance et de créer des emplois pour les Canadiens. Le Budget 2017 fixe l'objectif ambitieux d'élever les exportations agroalimentaires du Canada à 75 milliards de dollars par année d'ici 2025.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a fait la promotion de ces initiatives lors d'une allocution qu'il a prononcée aujourd'hui lors de l'ouverture du SIAL Canada 2017, le plus important salon professionnel de l'innovation alimentaire en Amérique du Nord.

Le ministre MacAulay était accompagné de Phil Hogan, commissaire à l'agriculture et au développement rural de l'UE, qui a participé au SIAL dans le cadre d'une mission au Canada pour favoriser l'établissement de nouvelles relations commerciales en vue de la mise en oeuvre de l'Accord économique et commercial global (AECG).

Le ministre MacAulay a souligné les avantages mutuels de l'AECG pour le secteur agricole et agroalimentaire au Canada et dans les pays de l'UE. Le secteur estime que la signature de cet accord historique par le Canada et l'UE se traduira par une hausse estimative de 1,5 milliard de dollars des exportations canadiennes annuelles de produits agroalimentaires vers le plus grand marché mondial de l'alimentation.

Le ministre MacAulay et le commissaire Hogan ont également pris la parole à l'occasion d'une séance d'information tenue par l'UE plus tôt dans la journée. Cette séance portant sur les principaux résultats de l'AECG pour l'agriculture a fait ressortir les possibilités qu'ont les exportateurs canadiens et européens de produits agricoles de tirer pleinement parti des avantages de l'AECG.

Après avoir coupé le ruban pour ouvrir officiellement le SIAL, le ministre MacAulay et le commissaire Hogan ont visité le salon pour s'entretenir avec les représentants du secteur et échantillonner un grand nombre de produits alimentaires novateurs provenant de divers pays. Leur visite comprenait un arrêt au pavillon de l'UE.

Citations

« Les exportations du Canada ont atteint un niveau record l'an dernier. Nous continuerons d'accroître nos échanges commerciaux et d'ouvrir des marchés à nos producteurs. L'Accord économique et commercial global représente une victoire historique pour le Canada et l'UE. Il renforcera nos relations commerciales et créera des débouchés très intéressants pour les agriculteurs canadiens et le secteur agricole tout en favorisant une croissance durable et la création d'emplois pour les Canadiens et les Européens de la classe moyenne. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes convaincus que l'AECG permettra aux consommateurs avertis du Canada et de l'Europe d'avoir accès à plus de produits. Plus d'un demi-milliard de personnes des deux côtés de l'Atlantique profiteront des nouveaux débouchés qu'offre cet accord historique. »

- Phil Hogan, commissaire à l'agriculture et au développement rural de l'UE

Les faits en bref

L'AECG est un accord de libre-échange progressiste qui couvre presque tous les secteurs et aspects liés au commerce entre le Canada et l'UE afin d'éliminer ou de réduire les obstacles.

et l'UE afin d'éliminer ou de réduire les obstacles. L'AECG permettra aux agriculteurs, aux transformateurs et aux exportateurs canadiens d'avoir accès à plus d'un demi-milliard de consommateurs dans l'UE, le plus grand marché mondial d'importation de produits agricoles et agroalimentaires.

Le SIAL Canada est le plus important salon de l'agroalimentaire au Canada . Il accueille plus de 850 exposants de 50 pays et attire plus de 15 000 acheteurs de 60 pays.

. Il accueille plus de 850 exposants de 50 pays et attire plus de 15 000 acheteurs de 60 pays. Plus de 15 000 visiteurs sont attendus au salon.

Liens additionnels

