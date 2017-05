GMF dans Lanaudière - François Legault ne connait pas sa région







QUÉBEC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Lors d'un point de presse le 12 avril dernier, le chef du deuxième groupe d'opposition député de L'Assomption, monsieur François Legault, a mentionné qu'il n'y avait pas de groupes de médecine familiale (GMF) ouvert sept jours sur sept dans sa région de Lanaudière. Or, cette affirmation était inexacte et le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a corrigé les faits lors de l'étude des crédits de son ministère.

Citation :

« J'ai été surpris de constater à quel point François Legault ne connaît pas sa région et son comté. En réalité, quand on regarde l'offre de service GMF dans Lanaudière, on remarque qu'il y 13 GMF ouverts sept jours sur sept, sur les 19 GMF de la région. Une simple vérification sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière lui aurait permis de le savoir. On s'attend à plus de rigueur d'un chef de parti sur les faits qu'il rapporte. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons qu'il est possible d'obtenir la liste des ressources en santé disponible à proximité de chez-vous en consultant le : http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/

