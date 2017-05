Avis - Le supplément à l'entraînement non autorisé « Dust Extreme », saisi chez Minotaure Nutrition, au Québec







le 2 mai 2017

Objet

Santé Canada a avisé les Canadiens qu'il a saisi le produit de santé non autorisé « Dust Extreme », provenant de Blackstone Labs, chez Minotaure Nutrition situé au 5333, boulevard Laurier, Unité 130, à Terrebonne (Québec).

« Dust Extreme » est vendu comme un supplément à l'entraînement et selon l'étiquette, contient de la 1,3 diméthylamylamine (DMAA), un médicament non autorisé qui peut présenter de graves risques pour la santé des Canadiens.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé le produit visé

Produits visés

Dust Extreme - Des oursons en gélatine (ou Gummy bears) au goût amer, de Blackstone Labs

Ce que doit faire le consommateur

Cessez d'utiliser le produit. Consultez votre professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des soucis de santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits de santé autorisés affichent un numéro d'identification de médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) à huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la base de données de produits pharmaceutiques et dans la base de données des produits de santé naturels homologués.

en a autorisé la vente. Les produits de santé autorisés affichent un numéro d'identification de médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) à huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la base de données de produits pharmaceutiques et dans la base de données des produits de santé naturels homologués. Signalez les effets indésirables des produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1?866?234?2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par courriel ou par télécopieur.

en composant sans frais le 1?866?234?2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par courriel ou par télécopieur. Transmettez vos plaintes relatives aux produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1?800?267?9675, ou en remplissant un formulaire des plaintes en ligne.

Renseignements généraux

La 1,3- diméthylamylamine (DMAA) est un médicament non autorisé pour une utilisation au Canada. Les effets secondaires comprennent l'hypertension, l'essoufflement, la douleur à la poitrine, l'accident cardio-vasculaire et les effets psychiatriques.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a saisi ce produit de l'établissement de vente au détail. Si d'autres détaillants ou distributeurs sont découverts, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et il en informera les Canadiens le cas échéant.

Images

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur les produits de santé naturels et les autres produits d'autosoins, veuillez consulter Canada.ca/produits d'autosoins.

