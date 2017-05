Edgybees effectue le lancement du premier jeu de réalité amplifiée pour les usagers de drones DJI







Une façon amusante, immersive et agréable de maîtriser vos aptitudes de vol

SHENZHEN, Chine, le 2 mai 2017 /CNW/ - Edgybees, une compagnie spécialisée en technologie de réalité amplifiée, a effectué mardi le lancement d'une nouvelle application mobile de réalité amplifiée compatible avec les drones DJI, y compris le Phantom 3, le Phantom 4 et le Mavic Pro. Créée à partir de la trousse de développement logiciel de DJI, « Drone Prix » est la toute première application mobile de réalité amplifiée créée spécifiquement pour les plateformes aériennes de DJI, permettant aux usagers, surtout les nouveaux pilotes de drones, de maîtriser leurs aptitudes de vol d'une façon amusante, sécuritaire et immersive.

Ce jeu a pour but de faire voler un drone à travers un parcours à obstacles visuels, tout en amassant des prix et en évitant des obstacles. Les pilotes de drones peuvent se faire concurrence en tentant d'accomplir la meilleure performance, le meilleur pointage et le meilleur temps de parcours, décrochant ainsi une place convoitée parmi d'autres pilotes de drones à travers le monde.

« Lorsque nous avons eu l'idée de développer cette application, nous voulions créer une nouvelle expérience pour les pilotes en combinant les plaisirs du vol et les sensations vives du jeu et de la ludification. L'application de réalité amplifiée Drone Prix est vraiment le premier jeu social de réalité amplifiée conçu spécifiquement dans ce but », déclare Menashe Haskin, directeur des techniques informatiques et co-fondateur d'Edgybees. « Par contraste avec les simulateurs de vol, Drone Prix procure une expérience beaucoup plus immersive en combinant des obstacles virtuels avec des aptitudes de vol réelles. La SDK mobile de DJI nous a permis de réaliser notre idée très rapidement et nous sommes vraiment emballés de voir comment cette application modifiera l'expérience des pilotes de drones. »

Voici certaines des caractéristiques-clés de l'application Drone Prix :

Modes solo et de compétition : une course contre la montre afin de dépasser votre pointage précédent, ou de faire concurrence avec d'autres usages autour du monde afin d'occuper une place en tête de liste.

Assistant de vol : transport guidé aidant le pilote dans l'espace 3D alors qu'il doit naviguer autour d'obstacles afin de remporter des prix.

Parcours multiples : plus de 30 parcours à obstacles différents, avec différents degrés de difficulté, pour les pilots novices ou expérimentés.

Engagement social : les pilotes peuvent relier leur identification d'utilisateur à leur compte Facebook et partager leurs accomplissements avec les meilleurs pilotes inscrits en tête de liste.

Semblable à l'application DJI GO 4, Drone Prix est une application mobile qui peut être téléchargée sur le téléphone intelligent de l'usager. Une fois le drone, la télécommande et l'application mobile en fonction et connectés, la caméra du drone apparaît sur l'application de l'usager; il peut ensuite choisir le parcours qu'il désire et commencer à pilote son drone.

« Le soutien fourni par DJI tant aux débutants qu'aux développeurs a permis non seulement de créer de nouvelles applications, mais également de nouvelles perspectives commerciales, » déclare Taehyun Moon, directeur de la gestion de la marque chez DJI. « L'application Drone Prix est l'un des meilleurs exemples de la façon dont notre SDK a permis d'ouvrir la voie à un nouveau potentiel de créativité et de développer la capacité des développeurs à créer de nouvelles applications sur mesure. »

Les opérateurs de drones DJI auront la possibilité d'utiliser l'application Drone Prix à l'aréna DJI en Corée et dans le cadre du programme pour nouveaux pilotes DJI qui a pour but de les aider à maîtriser leurs aptitudes de vol et de vivre les plaisirs du vol d'une toute nouvelle façon.

L'application Drone Prix est maintenant disponible pour téléchargement à partir du App Store et Play Store.

À propos d'Edgybees

Edgybees Ltd est la première compagnie au monde spécialisée en technologie de réalité amplifiée pour drones. Nous offrons aux propriétaires de drones à l'échelle internationale une expérience amusante, agréable et sociale. Le siège social d'Edgybees est situé en Israël et la compagnie possède également des bureaux en Europe et aux États-Unis. Notre trousse de développement logiciel et nos jeux de réalité amplifiée seront disponibles sur iOS et Android à compter de mai 2017.

Pour plus d'information, visitez le site https://www.edgybees.com/.

À propos de DJI

DJI est un chef de file mondial en matière de développement et de fabrication de technologies innovatrices pour drones et caméras, à des fins commerciales et récréatives. L'entreprise DJI a été fondée et est gérée par des gens passionnés par les hélicoptères télécommandés et des experts en technologie de contrôle de vol et en stabilisation de caméras. La compagnie s'engage à rendre la photographie aérienne ainsi que l'équipement et les plateformes de cinéma plus accessibles, fiables et faciles à utiliser pour les créateurs et les innovateurs à travers le monde. DJI opère présentement en Amérique, en Europe et en Asie, et ses produits et solutions révolutionnaires ont été choisis par des clients dans plus de 100 pays dans les domaines du cinéma, de la construction, de l'intervention d'urgence, de l'agriculture, de la conservation et plusieurs autres industries.

