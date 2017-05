Avis aux médias - Discours de la ministre Shannon Phillips et des chefs de file de l'éolien au Sommet de l'Alberta de CanWEA







Les débouchés de l'énergie éolienne en Alberta au coeur de cet événement unique de CanWEA

EDMONTON, le 2 mai 2017 /CNW/ - L'Association canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA) convie les journalistes accrédités au Sommet de l'Alberta de CanWEA, qui aura lieu le 9 mai 2017 à l'hôtel Westin au centre-ville d'Edmonton.

Des professionnels de l'énergie éolienne de partout au pays s'y réuniront pour discuter des débouchés et des défis qui se présentent alors que l'Alberta amorce la mise en oeuvre de son plan visant à combler 30 pour cent de ses besoins en électricité avec les énergies renouvelables d'ici 2030.

En visant l'ajout de 5 000 MW à sa capacité de production d'énergie renouvelable, d'abord avec une demande de propositions de 400 MW cette année, le gouvernement de l'Alberta fera de la province le plus grand marché de puissance éolienne au pays et attirera par le fait même des milliards de dollars en nouveaux investissements.

Parmi les sujets qui seront abordés au Sommet, mentionnons les débouchés pour les entreprises albertaines, l'obtention d'appuis dans la communauté pour des projets éoliens, le développement durable de l'énergie éolienne, et la contribution de l'énergie éolienne à un réseau électrique fiable et abordable.

En plus des experts invités de l'industrie éolienne, les conférenciers suivants prendront la parole :

M me Shannon Phillips , ministre de l'Environnement et des Parcs de l' Alberta et ministre responsable du bureau du Changement climatique;

Mike Law, vice-président directeur et chef de l'exploitation, Alberta Electric System Operator.

Pour en savoir plus, consultez l'horaire détaillé du Sommet de l'Alberta de CanWEA.

Date : 9 mai 2017



Lieu : Hôtel Westin Edmonton 10135 100th Street

Edmonton (Alberta) T5J 0N7

Pour obtenir votre accréditation, veuillez communiquer avec Lejla Latifovic, conseillère principale en communications, à lejlalatifovic@canwea.ca, en décrivant brièvement votre principal domaine d'intérêt.

