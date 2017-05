5N Plus présente ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2017







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus », le « Groupe » ou la « Société »), chef de file dans la production de métaux spéciaux et de produits chimiques, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2017. Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

Après une année de transition, la Société a continué d'améliorer sa performance et sa rentabilité, et a affiché des résultats trimestriels solides tout en progressant dans l'atteinte des objectifs énoncés dans son plan stratégique 5N21 (le « plan 5N21 »). Au cours de la période, la Société a maintenu un bilan solide, ce qui lui a permis de soutenir ses initiatives de croissance.

Pour le premier trimestre de 2017, la Société a inscrit un BAIIA ajusté 1 de 6,1 M$ et un BAIIA 1 de 9,7 M$, par rapport à un BAIIA ajusté de 4,3 M$ et un BAIIA de 2,9 M$ pour le trimestre correspondant de 2016. Cette hausse du BAIIA ajusté témoigne d'une croissance de la rentabilité, de la demande solide pour les produits et de la performance globale des activités d'exploitation. Les éléments non récurrents, découlant de l'optimisation des ententes commerciales au cours des derniers trimestres conformément au plan 5N21, ont une incidence positive sur le BAIIA pour le trimestre. Des contrats ont ainsi été modifiés pour garantir à la Société des marges plus élevées à court terme plutôt qu'une plus grande part de marché, et des activités commerciales secondaires ont été abandonnées. Ces initiatives ont généré des produits de 3,4 M$, comparativement à des charges de restructuration de 1,0 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le résultat net a été de 4,2 M$, ou 0,05 $ par action, pour le premier trimestre de 2017, comparativement à une perte nette de 1,9 M$, ou (0,02) $ par action, pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits pour le premier trimestre de 2017 ont atteint 60,9 M$, par rapport à 63,9 M$ pour le premier trimestre de 2016, et la marge brute 1 s'est établie à 23,1 % au premier trimestre de 2017 par rapport à 19,4 % pour la période correspondante de 2016.

La dette nette s'établissait à 20,8 M$ au 31 mars 2017, ce qui est légèrement plus élevé qu'au 31 décembre 2016, les liquidités étant demeurées élevées.

s'établissait à 20,8 M$ au 31 mars 2017, ce qui est légèrement plus élevé qu'au 31 décembre 2016, les liquidités étant demeurées élevées. Au 31 mars 2017, le carnet de commandes 1 avait atteint un niveau de 128 jours de ventes en cours, en baisse de 8 jours comparativement au trimestre précédent. Les nouvelles commandes avaient atteint un niveau de 97 jours pour le premier trimestre de 2017, par rapport à 78 jours pour le quatrième trimestre de 2016 et 89 jours pour le premier trimestre de 2016.

La Société a confirmé le maintien des lignes directrices énoncées dans le plan 5N21 pour 2017.

Le 21 février 2017, 5N Plus a annoncé l'approbation par la Bourse de Toronto de la modification à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société, dans le cadre de laquelle elle a le droit d'acheter aux fins d'annulation jusqu'à 2 100 000 (auparavant 600 000) actions ordinaires jusqu'au 10 octobre 2017.

Le 2 mars 2017, la Caisse de dépôt et placement du Québec a fait l'acquisition, sur le marché secondaire, de 8 700 000 actions supplémentaires de 5N Plus. Ce réinvestissement de 14,8 M$ porte la participation de la Caisse à 18,93 %.

Au cours du trimestre, la Société a mandaté sur une base non exclusive Arrowhead Business and Investment Decisions, un cabinet établi à New York , États-Unis, spécialisé dans les relations avec les investisseurs pour mieux la faire connaître auprès des investisseurs, étendre son réseau et l'aider à établir un programme de communication aux États-Unis.

M. Arjang Roshan, président et chef de la direction, déclare : « Nous commençons à percevoir les résultats de notre progression dans l'atteinte des objectifs à court terme de notre plan 5N21, notamment en ce qui a trait à l'optimisation des activités principales et des actifs mondiaux. Nous avons fait des progrès notables dans l'atteinte d'un équilibre quant à la qualité des résultats, tout en gérant sainement notre part de marché et en consolidant notre présence internationale, conformément à nos prévisions. En plus d'améliorer la rentabilité et la qualité des résultats, nos initiatives visant à réduire la volatilité des bénéfices devraient s'avérer profitables. M. Roshan conclut : les résultats sont très encourageants et, avec la nouvelle équipe de direction, nous maintenons le cap dans la réalisation du plan 5N21. »

Mesures non conformes aux IFRS

Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges (produits) d'intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement. Nous avons recours au BAIIA, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.

Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA tel qu'il est défini précédemment avant la dépréciation des stocks, la réduction de valeur pour effet à recevoir estimé irrécouvrable d'une partie liée, les coûts des litiges et de restructuration, le profit sur la sortie d'immobilisations corporelles, la variation de la juste valeur de l'option de conversion des débentures, et les pertes (profits) de change et au titre de dérivés. Nous avons recours au BAIIA ajusté, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de toute dépréciation des stocks. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits.

La dette nette ou la trésorerie nette est une mesure servant à surveiller le niveau d'endettement, qui tient compte de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Elle constitue un indicateur de la situation financière globale de la Société et correspond à la différence entre la dette totale, y compris la partie courante et le swap de devises lié aux débentures convertibles, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des 12 prochains mois, et est exprimé en nombre de jours. Les nouvelles commandes représentent les commandes reçues durant la période considérée, exprimées en nombre de jours, et calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de la Société à maintenir et à accroître ses produits.

La marge brute est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement des immobilisations corporelles. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute par le total des produits

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est le chef de file de la production de métaux spéciaux et de produits chimiques. La Société, entièrement intégrée, possède des installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada) et elle compte des installations de production et des bureaux de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles avancées. Parmi les principaux produits, mentionnons, entre autres, les métaux purifiés comme le bismuth, le gallium, le germanium, l'indium, le sélénium et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés sur ces types de métaux et les substrats de composés semi-conducteurs. Un grand nombre de ces produits sont des précurseurs critiques et des éléments indispensables sur certains marchés, tels ceux des modules solaires, des diodes électroluminescentes et des matériaux écologiques.

5N PLUS INC. États de la situation financière consolidés intermédiaires résumés (Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains.)







31 mars

2017 31 décembre

2016

$ $





Actif



Actif courant



Trésorerie et équivalents de trésorerie 23 023 24 301 Créances 38 225 29 799 Stocks 75 074 80 309 Impôt sur le résultat à recevoir 6 930 6 819 Autres actifs courants 3 753 2 831 Total de l'actif courant 147 005 144 059 Immobilisations corporelles 58 435 59 945 Immobilisations incorporelles 11 561 11 109 Actifs d'impôt différé 1 758 1 883 Participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence 778 779 Actifs financiers dérivés 818 189 Autres actifs 1 043 1 093 Total de l'actif non courant 74 393 74 998 Total de l'actif 221 398 219 057





Passif



Passif courant



Dettes fournisseurs et charges à payer 53 124 57 381 Impôt sur le résultat à payer 8 616 8 422 Partie courante de la dette à long terme 330 325 Total du passif courant 62 070 66 128 Débentures convertibles 44 356 43 157 Passifs d'impôt différé 1 939 715 Obligation au titre du régime d'avantages du personnel 14 688 14 813 Passifs financiers dérivés 47 68 Autres passifs 5 656 5 662 Total du passif non courant 66 686 64 415 Total du passif 128 756 130 543





Capitaux propres



Actionnaires de 5N Plus inc. 92 651 88 522 Participations ne donnant pas le contrôle (9) (8) Total des capitaux propres 92 642 88 514 Total du passif et des capitaux propres 221 398 219 057

5N PLUS INC. États du résultat net consolidés intermédiaires résumés Pour les trimestres clos les 31 mars (Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains, sauf les informations par action)







2017 2016

$ $





Produits 60 870 63 868 Coût des ventes 48 760 53 739 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration 7 039 6 378 Autres (produits) charges (2 724) 3 050 Quote-part du résultat des coentreprises 8 (113)

53 083 63 054 Résultat d'exploitation 7 787 814





Charges financières



Intérêt sur la dette à long terme 815 880 Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts 990 1 819 Variations de la juste valeur de l'option de conversion des débentures (22) 309 Pertes de change et au titre de dérivés 177 27

1 960 3 035 Résultat avant impôt sur le résultat 5 827 (2 221) Charge (recouvrement) d'impôt





Exigible 318 699

Différé 1 356 (1 011)

1 674 (312) Résultat net 4 153 (1 909)





Attribuable :



Aux actionnaires de 5N Plus inc. 4 154 (1 907) Aux participations ne donnant pas le contrôle (1) (2)

4 153 (1 909)





Résultat par action attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc. 0,05 (0,02) Résultat de base par action 0,05 (0,02) Résultat dilué par action 0,05 (0,02)

5N PLUS INC. (Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains)















Produits par secteur et marge brute T1 2017 T1 2016 Variation

$ $

Matériaux électroniques 19 339 19 568 (1) % Matériaux écologiques 41 531 44 300 (6) % Total des produits 60 870 63 868 (5) % Coût des ventes (48 760) (53 739) (9) % Amortissement des immobilisations corporelles 1 973 2 246 (12) % Marge brute1 14 083 12 375 14 % Pourcentage de marge brute1 23,1 % 19,4 %









BAIIA et BAIIA ajusté T1 2017 T1 2016

$ $ Produits 60 870 63 868 Charges d'exploitation ajustées1* (54 798) (59 618) BAIIA ajusté1 6 072 4 250 Dépréciation des stocks - - Profit sur la sortie d'immobilisations corporelles 390 - Produits (coûts) associés aux litiges et aux activités de restructuration 3 368 (1 030) Variations de la juste valeur de l'option de conversion des débentures 22 (309) Pertes de change et au titre de dérivés (177) (27) BAIIA1 9 675 2 884 Intérêt sur la dette à long terme, intérêts théoriques et autres charges d'intérêts 1 805 2 699 Amortissement 2 043 2 406 Résultat avant impôt sur le résultat 5 827 (2 221) Charge (recouvrement) d'impôt





Exigible 318 699

Différé 1 356 (1 011)

1 674 (312) Résultat net 4 153 (1 909)



* Compte non tenu des coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, du profit sur la sortie d'immobilisations corporelles et de l'amortissement.







Dette nette Au 31 mars 2017 Au 31 décembre 2016

$ $ Dette bancaire - - Dette à long terme, y compris la partie courante 330 325 Débentures convertibles 44 356 43 157 Swap de devises (818) (189) Total de la dette 43 868 43 293 Trésorerie et équivalents de trésorerie (23 023) (24 301) Dette nette1 20 845 18 992

___________________________________________ 1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

