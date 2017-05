Mercedes-Benz Canada maintient une croissance soutenue en avril







TORONTO, le 2 mai 2017 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires ont poursuivi sur la belle lancée d'un premier trimestre record en avril, avec des ventes au détail de 4 355 unités, ce qui représente une augmentation de 2,9 % par rapport aux ventes d'avril 2016.

La compagnie a enregistré de bons résultats en avril, avec des ventes de 3 805 voitures de tourisme et utilitaires légers de luxe, volume en hausse de 4,0 % comparativement à avril 2016. À ce jour cette année, les ventes au détail cumulées s'élèvent à 14 565 unités, ce qui représente une croissance de 13,2 % par rapport aux 12 864 unités vendues durant la même période de 2016.

Les ventes du segment des voitures de tourisme ont augmenté de 20,7 % pour le mois, avec 2 211 véhicules livrés en avril 2017 contre 1 832 en avril 2016. Cette croissance est due en grande partie à la popularité continue des modèles de Classe C, qui ont enregistré une hausse de 61,2 % de leurs ventes en avril 2017 comparativement à avril 2016, ainsi qu'une croissance de 46,6 % de leurs ventes cumulées depuis le début de l'année par rapport à celles de la même période de 2016. Les ventes de Berlines de Classe E et de Classe S ont aussi grimpé au cours du mois.

Avec 1 594 véhicules vendus en avril, les ventes d'utilitaires légers de luxe se montent présentement à 6 644 unités pour l'année 2017, ce qui représente une augmentation de 5,5 % par rapport à celles des quatre premiers mois de 2016. Bien que le VUS et le Coupé GLC continuent d'être populaires, le GLS est le véhicule qui s'est vraiment démarqué en avril : comparées à celles d'avril 2016, ses ventes d'avril 2017 ont grimpé de 23,6 % ; de plus, ses ventes cumulées depuis le début de l'année affichent une augmentation de 41,7 % par rapport à celles de la même période de 2016.

Avril a été un autre mois record pour les véhicules Mercedes-AMG, avec 1 034 unités livrées, soit 65,7 % de plus qu'en avril 2016. Cela contribue à des ventes cumulées records de 3 530 unités Mercedes-AMG jusqu'à présent en 2017, volume en hausse de 80,5 % comparativement à la même période de 2016.

La demande pour les fourgons Mercedes-Benz est restée soutenue durant le mois, se soldant par des ventes de 528 unités, ce qui représente une légère augmentation par rapport à celles d'avril 2016. Le châssis-cabine Sprinter a connu une forte progression de ses ventes durant le mois d'avril 2017 : celles-ci ont en effet grimpé de 146,2 % par rapport à celles d'avril 2016. À ce jour cette année, la division des fourgons Mercedes-Benz fait état d'une croissance de 31,2 %, avec des livraisons totalisant 2 181 unités.

22 véhicules smart fortwo ont été livrés en avril.

Jusqu'à présent en 2017, la division des Mercedes-Benz d'occasion a enregistré des ventes de 5 229 unités, volume en hausse de 2,9 % comparé aux 5 080 unités vendues en avril 2016. À ce jour cette année, les ventes de véhicules d'occasion certifiés affichent une augmentation de 4,2 %, avec 4 275 unités livrées au détail versus 4 101 durant la même période de 2016. Jusqu'à présent en 2017, la contribution des véhicules d'occasion certifiés au volume de ventes total de véhicules d'occasion a augmenté de 1,0 % comparativement à la même période de 2016, s'établissant ainsi à 81,8 %.

« Après un premier trimestre solide, nous restons sur notre lancée alors que les Canadiens continuent à reconnaître la sécurité, la technologie et le design impressionnants de nos véhicules de tourisme », a dit Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Cependant, Mercedes-Benz Canada ne se résume pas à ses totaux de ventes : c'est une organisation qui se soucie beaucoup de ses employés. Je suis particulièrement heureux que nous ayons été reconnus ce mois-ci par l'Institut Great Place to Work® du Canada. Notre nomination récente en tant qu'une des Meilleures entreprises où travailler au Canada cette année témoigne des efforts que nous avons faits pour nous assurer que notre engagement à offrir la meilleure expérience client s'applique non seulement à nos clients, mais aussi à nos employés. »

AVRIL 2017 Mois à ce jour Année à ce jour

2017 2016 % 2017 2016 % Véhicules

Mercedes-Benz 3 805 3 657 4,0 14 565 12 864 13,2 smart 22 55 -60,0 115 535 -78,5 Fourgons

Mercedes-Benz 528 519 1,7 2 181 1 662 31,2 TOTAL 4 355 4 231 2,9 16 861 15 061 12,0

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 500 personnes dans 21 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de 11 établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 47 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 48 320 véhicules en 2016. Il s'agit de la meilleure année à ce jour pour la compagnie, et ce volume de ventes fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la troisième année consécutive.

D'autres renseignements fournis par Mercedes-Benz sont disponibles sur Internet à www.media.mercedes-benz.ca.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 17:30 et diffusé par :