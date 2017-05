D'Ieteren, la société mère de Belron Canada, étudie le potentiel de faire entrer un partenaire minoritaire dans Belron







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'évaluation régulière de ses options stratégiques, D'Ieteren, la société mère de Belron Canada - exploitant notamment les bannière Lebeau Vitres d'autos et Speedy Glass, a décidé de rechercher un partenaire minoritaire pour Belron, le numéro un mondial de la réparation et du remplacement de vitrage automobile. L'objectif de D'Ieteren est de demeurer l'actionnaire majoritaire de Belron tout en se donnant des moyens d'investissement supplémentaires. La sélection d'un partenaire pour Belron se basera sur un certain nombre de critères, parmi lesquels figurent la compatibilité avec la culture de Belron, l'alignement sur sa vision à long terme et les paramètres financiers du partenariat.

Une vente partielle des actions Belron à un partenaire minoritaire permettrait à D'Ieteren d'élargir ses activités et de poursuivre sa stratégie à long terme qui vise à investir dans d'autres activités avec un potentiel de croissance importante.

La direction de Belron est parfaitement alignée sur cette transaction éventuelle qui est cohérente avec la vision stratégique de Belron. D'Ieteren continuera à soutenir pleinement le développement de Belron, aussi bien dans le marché de la réparation et du remplacement de vitrage automobile qu'au niveau des recherches récentes de nouveaux services. Il n'y a toutefois aucune certitude que ce processus donnera lieu à une transaction concrète et D'Ieteren ne s'estime nullement tenu de réaliser cette opération. D'Ieteren n'a pas non plus l'intention de commenter d'éventuelles rumeurs dans le marché ou de fournir des informations sur l'état d'avancement du processus.

D'Ieteren est conseillé par Goldman Sachs International et J.P. Morgan Limited.

À propos de Belron Canada

Belron Canada est la division canadienne de Belron International, une société qui met de l'avant un savoir-faire unique, des normes de sécurité rigoureuses, un service personnalisé, des technologies d'avant-garde et un programme de formation complet, faisant d'elle un incontestable chef de file mondial en réparation et remplacement de vitres automobiles. Avec un réseau de plus de 350 centres de services, 40 centres de distribution/entrepôts et au-delà de 1 600 employés dans 10 provinces, Belron Canada assure à ses clients un service de proximité. Belron Canada se démarque par sa présence pancanadienne regroupant les bannières Lebeau Vitres d'auto, DURO, Speedy Glass, Apple Auto Glass, Broco Auto Glass. Belron Canada possède également la bannière Speedy Collision spécialisée en réparation de carrosserie automobile. Pour en savoir davantage, consultez le belroncanada.com.

SOURCE Belron Canada Inc.

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 17:02 et diffusé par :