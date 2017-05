Parc national urbain sur l'Île de Montréal proposé par Projet Montréal : La Ville de Montréal ne peut quand même pas donner ce qu'elle ne possède pas!







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les propriétaires des terrains et promoteurs du projet Cap-Nature de Pierrefonds-Ouest ont accueilli avec consternation la proposition faite ce matin par Projet Montréal, à l'effet de développer un parc national urbain sur l'Île de Montréal, alors même que débute l'audition des mémoires dans le cadre de la consultation de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur l'avenir de Pierrefonds-Ouest. L'opposition officielle dit en effet vouloir protéger les espaces verts de Pierrefonds-Ouest « que l'administration Coderre souhaite offrir à des promoteurs immobiliers ». Les propriétaires et promoteurs de Cap-Nature s'inscrivent évidemment en faux contre autant de démagogie et souhaitent remettre les pendules à l'heure.

« En laissant entendre que la Ville de Montréal est propriétaire des terrains sur lesquels Projet Montréal propose ce nouveau parc national urbain, madame Plante trompe les Montréalais alors que ces terrains privés de grande valeur appartiennent aux promoteurs de Cap-Nature et qu'ils sont déjà zonés comme pouvant être développés à des fins résidentielles », a souligné le porte-parole de Cap-Nature, monsieur David Cliche.

Rappelons que le projet Cap-Nature s'étend sur 365 hectares de terrains privés et déjà zonés comme pouvant être développés à des fins résidentielles. Parmi ceux-ci, près de la moitié (180 hectares) de milieux naturels boisés, de milieux humides protégés et d'autres écosystèmes seront entièrement préservés , en collaboration avec Canards Illimités, un chef de file de la conservation de l'habitat au Canada. Ces 180 hectares s'ajouteront à d'autres territoires de conservation qui totaliseront 1241 hectares pour le secteur de Pierrefonds et les environs. Dans ce cadre, les promoteurs se sont engagés à céder à la Ville de Montréal 56 hectares de terrain (6 millions de pi2), une fois le projet Cap-Nature entrepris.

Les 185 hectares restants seront dédiés à la construction d'un quartier écoresponsable conçu selon les meilleures pratiques de développement durable où 30 % des habitations, soit plus de 1?600, seront allouées au logement social et abordable, permettant à de nombreuses familles de demeurer sur l'île de Montréal et limitant ainsi l'étalement urbain. Axé sur le mode de vie actif avec ses 10 km de pistes cyclables et une place primordiale accordée aux piétons, ce quartier sera entièrement desservi par les transports collectifs, avec notamment la proximité de la toute nouvelle gare de Kirkland du REM de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Faire place à la proposition de Projet Montréal coûterait des centaines de millions de dollars aux contribuables montréalais, dont ceux qui habitent le secteur de Pierrefonds-Ouest. La Ville de Montréal a en effet déjà admis publiquement que le fait d'attribuer une affectation de conservation au Schéma d'aménagement constituerait une expropriation déguisée. Selon les promoteurs de Cap-Nature de Pierrefonds-Ouest, cela lèserait leurs droits et pourrait mener à des compensations financières élevées.

« La cheffe de Projet Montréal n'a pas le pouvoir de donner ce qu'elle ne possède pas. Il est surprenant qu'une politicienne puisse formuler des propositions qui auraient pour effet de brimer les droits des propriétaires qui sont eux aussi citoyens et qui payent leurs taxes, lesquelles sont par ailleurs très élevées et basées sur le zonage résidentiel en vigueur depuis 1991 », a conclu M. Cliche.

