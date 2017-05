Pont Rivest au-dessus de la rivière L'Assomption à Repentigny - Travaux de réfection du tablier du pont







LAVAL, QC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route de fermetures d'une voie sur deux à venir sur le pont Rivest à Repentigny. Lors de celles-ci, la circulation s'y effectuera en alternance et sera gérée par des signaleurs. Ces travaux sont requis en raison du bris survenu le 26 avril dernier et permettront d'effectuer les réparations nécessaires au tablier du pont.

Gestion de la circulation

Fermeture d'une voie sur deux avec circulation en alternance :

Du jeudi 4 mai, à 22 h, au vendredi 5 mai, à 5 h;

Du vendredi 5 mai, à 22 h, au samedi 6 mai, à 6 h.

Ces travaux nécessiteront toutefois des étapes de démolition qui pourraient perturber le climat sonore des riverains demeurant à proximité du pont. Le Ministère est conscient des inconvénients que causeront ces travaux et remercie les résidents et les usagers de la route de leur compréhension.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés.

De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

