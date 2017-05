Wuzhen va être le témoin d'un jeu épique alors que l'AlphaGo de Google va mettre au défi le meilleur jouer de go au monde







WUZHEN, Chine, 2 mai 2017 /PRNewswire/ -- La ville d'eau historique chinoise de Wuzhen accueille la confrontation de l'année, puisqu'Alphago, l'unité de Deepmind de Google met au défi le champion de go du monde, le joueur chinois de 19 ans, Ke Jie, lors d'un match en trois manches qui aura lieu durant le « Future of Go Summit » du 23 au 27 mai.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/506745/wuzhen_alphago.jpg

Le match fait suite à l'étonnante victoire d'AlphaGo sur la légende du go, Lee Se-dol, l'année dernière. Sa confrontation avec Ke est attendue avec grande impatience par les experts et les fans du jeu de go.

« Le tour de force final entre Ke et AlphaGo symbolise la rencontre de la tradition et de l'innovation », a déclaré Luo Chaoyi, directeur de l'Administration générale de l'État chinois pour les Sports, Qi-Yuan.

Tout en préservant les reliques historiques et un environnement de vie moderne et innovant, Wuzhen a enterré les conduites souterraines tout en rénovant les installations d'accueil appropriées dans des architectures anciennes, ce qui allie parfaitement la protection du patrimoine et le style de vie moderne. Accueillir le match de l'homme contre la machine à Wuzhen est aussi un dialogue entre le passé et le présent, entre les traditions classiques et modernes.

The Future of Go Summit n'est pas la première rencontre de Wuzhen avec la high-tech et l'innovation. Wuzhen est devenue le lieu d'accueil habituel de la Conférence mondiale de l'Internet depuis 2014.

Yao Jie, assistante du PDG de Wuzhen Tourism Co. Ltd, a expliqué que tout le cadre pittoresque de Wuzhen a une couverture Wi-Fi complète, et que des technologies intelligentes ont été appliquées aux places de parking écologiques, au paiement mobile, à la location à crédit et à la reconnaissance faciale pour le contrôle des billets d'entrée, etc.

« Internet a fait de Wuzhen une destination plus accueillante et apporte aussi des changements transfrontaliers à la petite ville d'eau. »

Non seulement Wuzhen accueille des conventions sur la cybernétique, mais également des évènements culturels, dont le Festival de théâtre de Wuzhen. Plus de 100 salles de réunion de toutes tailles et fonctions et sept théâtres disséminés dans toute la ville ont des équipements de pointe. Les visiteurs peuvent aussi apprécier l'expérience prisée de se sentir chez eux à Wuzhen et les services tournés vers la clientèle.

Forte de dix ans de solides expériences dans les rencontres, les voyages de motivation, les congrès et les évènements (MICE selon l'anglais), Wuzhen est culturellement diversifiée et possède l'esprit d'accueil qui relie la culture traditionnelle aux technologies innovantes.

À propos de Wuzhen

Située à 1 h 30 de route de Shanghai, Wuzhen est l'un des meilleurs lieux de vacances en Chine. C'est une ville d'eau reconnue pour ses éminents patrimoines culturels et comme destination de choix pour les rencontres et les sommets. En plus de l'art traditionnel et des paysages bien conservés remontant à 1 300 ans, Wuzhen a accueilli plus de 10 000 manifestations artistiques et culturelles depuis 2007.

