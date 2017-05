Kia Canada Inc. a vendu 7 205 véhicules en avril

Kia Canada Inc. a vendu 7 205 v閔icules en avril







Ventes annuelles depuis le d閎ut de l'ann閑 l間鑢ement en baisse de 3,2 pour cent par rapport 2016

En avril, les ventes ont 閠 les meilleures ce jour pour le Kia Sportage et la Kia Forte

MISSISSAUGA,燨N, le2爉ai2017 /CNW/ - Kia Canada Inc. a vendu񃜬05 v閔icules en avril. Les ventes annuelles depuis le d閎ut de l'ann閑 sont en baisse l間鑢e de 3,2 pour cent par rapport la m阭e p閞iode l'ann閑 derni鑢e. En avril, les ventes ont surtout 閠 domin閑s par la Kia Forte (en hausse de 26,2爌our cent avec 1908 unit閟 vendues), le Kia Sorento (1472 unit閟 vendues) et le Kia Sportage (en hausse de14,3 pour cent avec 1250 unit閟 vendues).

Le tout nouveau multisegment hybride Kia Niro a aussi connu une forte performance son deuxi鑝e mois complet de ventes sur le march canadien, avec un total de218 unit閟 vendues.牋

珷Le mois d'avril a marqu une p閞iode record pour les mod鑜es Sportage et Forte, d閙ontrant quel point les Canadiens appr閏ient les v閔icules offrant une bonne valeur et une qualit sup閞ieure prix comp閠itif牷 a d閏lar Ted Lancaster, vice-pr閟ident et chef de l'exploitation de KIA Canada Inc. 珷Nous esp閞ons que cet int閞阾 se maintiendra pour l'ensemble de notre gamme de mod鑜es en mai, avec le lancement de la nouvelle promotion de vente 珷Choisissez votre paiement牷, visant offrir des programmes concurrentiels ainsi que des conceptions innovatrices et de classe mondiale, un niveau impressionnant de s閏urit perfectionn閑, ainsi que des technologies et un rendement 閚erg閠ique la fine pointe.牷

Incitatifs en mai 2017:

Kia Canada a le plaisir d'annoncer la promotion de vente 珷Choisissez votre paiement牷 en mai! Ce mois-ci, Kia offrira un financement 0% pendant84 mois ou 0% la location pendant39 mois, en plus d'un boni pouvant atteindre񁺎00$ pour les mod鑜es Forte et Sorento2017 s閘ectionn閟, ou jusqu'酄5000$ en rabais en argent. Gr鈉e nos programmes de location et de financement la fois attrayants et flexibles, nos clients peuvent trouver une solution de paiement sur mesure, pour rouler d鑣 maintenant dans leur voiture Kia de r陃e!燙ertaines restrictions s'appliquent. Voir le concessionnaire pour tous les d閠ails.

propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (www.kia.ca - www.facebook.com/kiacanada), - constructeur de v閔icules de qualit pour les jeunes d'esprit - est une filiale de Kia Motors Corporation (KMC). Fond閑 en1999, Kia Canada Inc. vend des v閔icules de grande qualit, comme la Soul, la Forte, l'Optima et le Sorento, et en effectue l'entretien par l'entremise d'un r閟eau de190 concessionnaires canadiens. Kia Canada Inc. emploie154 personnes son si鑗e social de Mississauga, en Ontario, et dans ses quatre bureaux r間ionaux r閜artis dans l'ensemble du pays, incluant un tout nouvel 閠ablissement la fine pointe Montr閍l. Le slogan de Kia, 珷Le pouvoir de surprendre牷, symbolise l'engagement de la soci閠, l'閏helle mondiale, surprendre les gens en offrant des exp閞iences de conduite excitantes et inspirantes qui d閜assent les attentes.

SOURCE KIA Canada Inc.

Communiqu envoy le 2 mai 2017 16:13 et diffus par :