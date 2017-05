Inauguration de Niedner à Coaticook : de nouvelles installations pour appuyer la croissance de l'entreprise







Le gouvernement du Canada a soutenu financièrement l'important projet d'agrandissement

COATICOOK, QC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

À l'occasion de l'inauguration de l'usine de Niedner inc., la ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead, l'honorable Marie-Claude Bibeau, annonce, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, qu'une contribution remboursable de 2 millions de dollars a été accordée à l'entreprise pour soutenir son projet de rénovation et d'agrandissement d'usine.

Les entreprises doivent pouvoir compter sur des ressources pour se munir d'installations adéquates afin de créer des produits novateurs et de les commercialiser. Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes, comme Niedner, pour leur permettre de croître et de continuer d'offrir des emplois de qualité à la classe moyenne. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités canadiennes.

Depuis 1914, Niedner fabrique des boyaux tissés pour incendies à son usine de Coaticook et mise sur l'innovation pour proposer des produits à large diamètre de haute qualité, légers, extrêmement flexibles, compacts et résistants. Leurs produits à la fine pointe sont aujourd'hui utilisés dans les secteurs forestier, industriel, automobile, gazier et pétrolier, ainsi que par les gouvernements et les services municipaux à travers le monde. Plus précisément, ses boyaux servent entre autres à la réhabilitation d'aqueduc, à la protection d'incendie, au combat de feux de forêt, à l'enneigement artificiel et au transport de fluides.

Les fonds consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC ont appuyé la réalisation des différents travaux de rénovation et d'agrandissement entrepris par Niedner depuis 2014. Ce projet de plus de 12 millions de dollars permet à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production pour faire face à l'augmentation des commandes et ainsi accroître son chiffre d'affaires.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Je salue le travail accompli au cours des dernières années par l'équipe de Niedner pour assurer sa croissance. En réalisant cet important projet d'expansion, l'entreprise consolide plus de 130 emplois de qualité et en créera près d'une vingtaine de nouveaux, ici même à Coaticook. Félicitations et longue vie à l'entreprise! »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead

« En investissant dans l'innovation manufacturière, le gouvernement du Canada aide les entreprises à investir dans leur avenir et à prendre de l'expansion. Ces investissements clés, comme celui que réalise Niedner, contribuent à stimuler la croissance de l'économie canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« La collaboration de nos différents partenaires, dont Développement économique Canada pour les régions du Québec, a été déterminante pour la réalisation de ce projet d'envergure. L'aide financière de DEC nous a permis d'entamer les travaux au moment opportun pour assurer notre croissance. »

Alain Sauriol, président de Niedner inc.

