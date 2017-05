Intact Corporation financière annonce ses résultats du premier trimestre de 2017







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 2 mai 2017) - Intact Corporation financière (TSX:IFC) -

Faits saillants T1-2017

Résultat opérationnel net par action de 0,90 $ découlant d'une baisse du produit net de souscription et d'une bonne croissance du produit tiré de la distribution

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit : « La vigueur sous-jacente de nos activités nous a permis de dégager une solide croissance des primes et de soutenir les clients touchés par les conditions météorologiques inclémentes de cet hiver. Nous demeurons insatisfaits de nos résultats du trimestre dans le secteur de l'assurance automobile des particuliers et continuons de nous concentrer sur nos mesures rigoureuses d'amélioration de la rentabilité dans ce secteur. »

Faits saillants consolidés(1) (en millions de dollars, sauf indication contraire) T1-2017 T1-2016 Variation Primes directes souscrites 1 744 1 681 4 % Produit net de souscription 35 145 (110 ) Ratio combiné 98,2 % 92,5 % 5,7 pts Produit net des placements 105 104 1 Résultat opérationnel net 123 197 (38 )% Résultat net 146 152 (4) % Résultat par action (en dollars) 1,08 1,11 (3) % Résultat opérationnel net par action (en dollars) 0,90 1,46 (38) % RCP opérationnel pour les 12 derniers mois 10,6 % 16,7 % (6,1) pts Valeur comptable par action (en dollars) 43,14 40,06 8 % Capital excédentaire total 1 034 904 130 TCM 223 % 215 % 8 pts Ratio de la dette sur le capital 18,5 % 19,5 % (1,0) pt

(1) Ce tableau présente des mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 15 - Mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion.

Perspectives de l'industrie sur 12 mois

La société prévoit une croissance des primes de l'industrie à un taux variant de 1 % à 5 %. Dans le secteur de l' assurance automobile des particuliers , l'inflation des coûts des sinistres devrait donner lieu à de nouvelles hausses des tarifs sur tous les marchés. En assurance des biens des particuliers , les conditions actuelles de marché favorables pour les assureurs devraient se maintenir, les sociétés s'ajustant aux changements météorologiques. Le secteur de l' assurance des entreprises demeure concurrentiel et le contexte économique dans l'ouest du Canada continue d'avoir une incidence défavorable sur la croissance du secteur.

Dividende

Le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,64 $ par action sur les actions ordinaires en circulation de la société. Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 26,25 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 20,825 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, et un dividende trimestriel de 19,57125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 4. Les dividendes sont payables le 30 juin 2017 aux actionnaires inscrits le 15 juin 2017.

Offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités

Le 13 février 2017, la société a renouvelé son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités (« OPRA »), qui lui permet de racheter à des fins d'annulation un maximum de 6 551 741 actions ordinaires jusqu'au 12 février 2018, soit approximativement 5 % des actions ordinaires émises et en circulation de la société au 1er février 2017. Au cours du T1-2017, la société a racheté 49 100 actions à des fins d'annulation pour une contrepartie totale d'environ 5 millions $.

Souscription

La croissance des primes a été de 4 % surtout en raison des mesures prises en matière de tarifs partout au pays et des initiatives de croissance soutenues.

Secteurs d'activité

Les primes du secteur de l' assurance automobile des particuliers ont augmenté de 3 % grâce aux initiatives de croissance et à la hausse des tarifs, contrebalançant l'incidence du ralentissement de la croissance des unités lié aux mesures d'amélioration de la rentabilité. Le ratio combiné de 102,6 % a principalement subi l'incidence de l'augmentation de la fréquence des sinistres liés aux conditions météorologiques et de l'évolution moins favorable des sinistres des années antérieures, ce qui a donné lieu à une perte nette de souscription de 24 millions $ contre un produit net de souscription de 32 millions $ à l'exercice précédent. Les initiatives en matière de rentabilité de la société qui comprennent des mesures au chapitre des tarifs, des souscriptions et des sinistres sont en bonne voie, la plupart des avantages étant prévus pour le deuxième semestre de 2017.

Placements

Le produit net des placements de 105 millions $ est resté sensiblement inchangé. Les profits nets de placement de 75 millions $ sont attribuables à de meilleures conditions sur les marchés boursiers.

Distribution

Le produit net tiré de la distribution de 24 millions $ a augmenté de 71 % par rapport à celui du T1-2016, du fait de la croissance de notre réseau de courtiers et de l'amélioration de sa rentabilité.

Résultat net

Le résultat opérationnel net de 123 millions $ a reculé de 38 % par rapport à celui du T1-2016, la baisse du produit net de souscription ayant été en partie contrebalancée par un bon produit tiré de la distribution. Le résultat opérationnel net par action a diminué de 38 % pour s'établir à 0,90 $.

Bilan

La société était en très bonne situation financière à la fin du trimestre, le TCM estimé étant de 223 % et le capital excédentaire total, de plus de 1 milliard $. La valeur comptable par action de la société a atteint 43,14 $, en hausse de 8 % par rapport à celle de l'exercice précédent.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était respectivement de 1,01 $ et 1,03 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T1-2017 et les états financiers consolidés du T1-2017 qui ont été publiés sur notre site web au www.intactfc.com/French/ et le seront plus tard aujourd'hui sur le site SEDAR au www.sedar.com.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » de notre site web au www.intactfc.com/French/.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra une téléconférence aujourd'hui à 16 h 45 (HE) pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter notre site au www.intactfc.com/French/ et cliquer sur « Investisseurs ».

La téléconférence est également accessible en composant le 647 427 7450 ou le 1 888 231 8191 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter d'aujourd'hui à 19 h 30 (HE) jusqu'au 10 mai à minuit. Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 1 855 859 2056, puis entrer le code d'accès 3414926. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX:IFC) est le plus important fournisseur d'assurance IARD du Canada, comptant près de 8,0 milliards $ de primes annuelles. Forte de plus de 12 000 employés, la société assure plus de cinq millions de particuliers et d'entreprises par l'entremise de ses filiales d'assurance et est le fournisseur d'assurance IARD privé le plus important en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La société distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'entremise de belairdirect.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans ce communiqué sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives du secteur canadien de l'assurance IARD, les perspectives commerciales de la société et ses perspectives de croissance. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents et sont fondés sur diverses hypothèses de nature générale ou spécifique qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels ou les événements pourraient différer de façon importante relativement à nos attentes telles qu'elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, notamment ceux dont il est question dans la notice annuelle et le rapport de gestion annuel les plus récents que la société a déposés. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se concrétiseront et nous vous prions de ne pas vous y fier outre mesure. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l'exigent, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Veuillez lire la mise en garde au début du rapport de gestion.

