Le Groupe TMX se souvient de John Pearce Bunting, ancien président et chef de la direction de la Bourse de Toronto







TORONTO, le 2 mai 2017 /CNW/ - Le Groupe TMX offre aujourd'hui ses plus sincères condoléances à l'occasion du décès de John Pearce Bunting.

Parmi les nombreux faits qui ont marqué la carrière florissante de M. Bunting dans le secteur des services financiers canadiens, notons ses états de service à titre de président et chef de la direction de la Bourse de Toronto, de 1977 à 1994, qui ont constitué le plus long mandat jamais rempli à cette fonction en 165 ans. Pendant ses années à la tête de la Bourse, M. Bunting s'est révélé être un véritable visionnaire et agent d'innovation sur les marchés. Il a été à la barre de réalisations marquantes et historiques pour la Bourse de Toronto, laquelle est devenue sous sa direction la première bourse du monde à offrir des services de négociation entièrement automatisés avec le lancement du système de négociation en bourse assistée par ordinateur (« CATS ») en 1977, et la première à développer un fonds négocié en bourse (« FNB ») en 1990. M. Bunting a également rempli la fonction de président de l'International Federation of Stock Exchanges de 1983 à 1984.

Le Groupe TMX souhaite transmettre toutes ses condoléances de même que ses voeux de réconfort à la famille et aux proches de M. Bunting.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, NGX, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, AgriClear et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble du Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (New York et Houston), ainsi qu'à Londres, à Pékin et à Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

SOURCE Bourse de Toronto

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 15:56 et diffusé par :