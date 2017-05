Rénovation du centre communautaire de Saint-Roch-de-Richelieu







Le gouvernement du Canada soutient ce projet communautaire en Montérégie

SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU, QC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, annonce que la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu se voit accorder une aide financière de 10 000 $ sous forme de contribution non remboursable pour l'amélioration des infrastructures du centre communautaire municipal.

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada, le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui du de la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Le centre communautaire, un bâtiment multifonctionnel accessible à toute la population, est utilisé par différents organismes et les citoyens pour y tenir des activités de loisirs, des fêtes citoyennes, des rencontres familiales et d'autres activités ponctuelles pour la communauté. La gestion et l'entretien du centre sont assurés par la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, qui en est également propriétaire.

Les fonds, consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150), permettront à la municipalité d'effectuer plusieurs travaux, tels que remplacer les portes et les fenêtres, refaire la toiture, améliorer l'isolation et restaurer le grillage de protection des fenêtres. Ce projet rendra le centre plus attrayant et plus fonctionnel pour l'ensemble des utilisateurs.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui de la Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, mobilisent et unissent nos communautés, mais aussi, de façon générale, stimulent l'activité économique au pays. Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 préservera et améliorera notre infrastructure communautaire afin que les Canadiens et leurs familles puissent vivre des moments culturels, sportifs, récréatifs et de loisirs pour de nombreuses années. Je me réjouis de ce legs dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes heureux de compter sur l'appui de DEC pour mener à terme ce projet. Avec ces rénovations, nous contribuerons davantage au bien-être des Rochois et des Rochoises en mettant à leur disposition un lieu de rassemblement sécuritaire et accessible. »

Claude Pothier, maire de Saint-Roch-de-Richelieu

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

