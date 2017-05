Invitation aux médias - Annonce concernant l'offre de formation au collégial







QUÉBEC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, et le député de Jean-Lesage, M. André Drolet, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils feront une annonce concernant l'offre de formation au collégial.

DATE : Le 3 mai 2017





HEURE : 15 h





LIEU : Cégep Limoilou, Campus de Québec



Espace La Galerie



1300, 8e Avenue



Québec

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 15:53 et diffusé par :